Crisis económica por pandemia provoca el aumento de robos en comercios del Centro de Mérida

MÉRIDA, Yucatán.- Durante la pandemia de coronavirus Covid-19, los robos a comercios ubicados en el Centro Histórico de Mérida han aumentado debido a la crisis económica que afecta a muchas familias, consideró el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (CanacoServyTur), Iván Rodríguez Gasque.

Precisó que antes de la contingencia sanitaria, los miembros de la cámara reportaban, en promedio, cuatro casos al mes, y ahora son seis. Los hechos, detalló, son sobre todo, robos menores.

Aunque la cifra no aumentó de manera considerable, dijo que los comerciantes han tenido que invertir en cámaras de vigilancia para evitar ser víctimas de la delincuencia.

“Los comercios también se han visto afectados por los robos, desafortunadamente la pandemia ha desatado más los robos, al haber más necesidad de la gente”, explicó.

Destacó la labor que realizan los elementos de la Policía Municipal de Mérida que atienden de manera oportuna e inmediata los casos que la Canaco denuncia, ya que algunos, a través de investigaciones, se pudieron resolver y otros se han logrado evitar.

Rodríguez Gasque aseveró que así como las autoridades policiacas invierten en temas de seguridad, los comerciantes y prestadores de servicios también lo hacen.

En la actualidad, comentó, hay más opciones y asequibles para adquirir equipos de vigilancia, desde cámaras básicas hasta equipos más complejos, según el giro del negocio y la posibilidad económica del propietario.

“Los negocios han invertido en seguridad. Se han instalado cámaras y mucho mejores sistemas de alarma, así como todos los equipos que ayuden a aumentar la protección. Me atrevería a decir que todavía no llegamos a un porcentaje muy alto, pues hay muchos negocios que todavía no tienen la posibilidad de comprarlos, pero hay una mejoría, ya que los equipos son más económicos que antes”, aseguró.

Consideró que cerca del 50 por ciento de los comercios de la ciudad cuentan con al menos un tipo de equipo de sistema de vigilancia, aunque es un tema que se debe ir mejorando.

