Darán apoyo a la hija que dejó la mujer de Ciudad Caucel

MÉRIDA, Yucatán.- La titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado (Semujeres), María Cristina Castillo Espinosa, informó que después de la muerte de Yarizbeth "N", la mujer que estuvo por varias horas arriba de una torre de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad, están trabajando con las dependencias correspondientes para brindar atención inmediata a las víctimas indirectas, como es una menor de edad, que era su hija.

“Estamos al pendiente en conjunto con las autoridades para trabajar con las víctimas indirectas, tenía una hija, por lo que estamos esperando la información de las dependencias correspondientes para ver de qué manera le vamos a brindar apoyo a la familia”, expresó.

Informó que en Semujeres se refuerza el apoyo psicológico que se brinda en los Centros Regionales Violeta, sobre todo en el interior del Estado para que las mujeres conozcan esas herramientas para trabajar en la salud mental.

“La muerte de esta joven es un llamado al que no se puede ser indiferente sobre lo que está ocurriendo en la entidad respecto a la salud mental, más aún durante la pandemia, por lo que no solo se debe de trabajar con las mujeres si no hasta con los hombres”, expuso.

Cabe recordar que el domingo pasado, una mujer se mantuvo por varias horas sobre una torre de alta tensión de la CFE, sin embargo, cuando elementos de siniestro y rescate del cuerpo de Bomberos quisieron rescatarla, forcejeo lo que hizo que se cayera de más de 30 metros de altura.

Tras caer, la mujer fue trasladad de emergencia al Hospital O'Horán, en donde murió.

Dijo que el coronavirus ha venido a visibilizar situaciones que ya se tenían y es por ello que trabajan realizando “todos los esfuerzos necesarios en coordinación con la Secretaría de Salud para abordar estos problemas sociales”.

Alerta de género

Respecto a la alerta de género que propusieron solicitar activistas debido al aumento de casos de feminicidio de mujeres yucatecas, la funcionaria señaló que esta solo la puede activar el Gobierno Federal.

“Para que se active la alerta de género se tienen que dar una serie de requisitos, por lo que nos toca estar alerta de lo que las autoridades declaren; mientras tanto estamos reforzando todas las estrategias para evitar la violencia de las mujeres”, añadió.

