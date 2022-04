Alcaldesa de Seyé denuncia que es víctima de espionaje y acoso

La alcaldesa de Seyé, Diana Isabel Dzul Leo, dijo que está siendo espiada por medio de drones que han sobrevolado su casa y una capilla privada, imágenes difundidas en redes sociales, por lo que denunció que su familia es víctima de acoso.

Por ello, la primera edil emanada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) declaró que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado para que intervenga la Policía Cibernética y detenga a quienes la han difamado y calumniado en publicaciones en videos.

Dzul Leo negó que haya adquirido terrenos y predios en el centro del municipio de Seyé a sólo siete meses de haber asumido la Presidencia Municipal, y afirmó que es mentira que esté construyendo en alguna de sus propiedades, como “de manera maliciosa” se difundió en un video en el que aparece material para construcción a las puertas de un domicilio, que rechaza sea de ella.

Destacó que desde hace varios años la gente tiene conocimiento que su familia es propietaria de un terreno ubicado en una zona conocida de Seyé, que no es un lugar que esté oculto y que la iglesia que aparece en la campaña en video no es de la población, sino una propiedad que fue adquirida hace varios años.

Por ello, la Presidenta Municipal pidió respeto a su persona, su integridad, su familia y exigió que se frenen las publicaciones falsas.

“Es mentira que me he vuelto multimillonaria, tengo que dejarlo en claro porque me pone en una situación vulnerable en la que puedo ser víctima de secuestro, robo, extorsión y otros delitos en contra de mi integridad física y la de mi familia”, indicó.

