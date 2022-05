Sexagenario hace público caso de invasión de su propiedad en Kanasín

MÉRIDA, Yuc.- El señor Eladio Pech Cocom, un adulto mayor de 61 años, busca hacer del conocimiento público su caso, pues señala que un par de personas tratan de quitarle una propiedad en Kanasín, y a pesar de que ya procedió legalmente, no ha obtenido resultados.

Según narró don Eladio, él labora como albañil y con mucho esfuerzo logró comprar su terreno a través de la IVEY, el cual está ubicado sobre la calle 60 con 55 número 357 en Mulchechén, Kanasín.

Dicho terreno fue invadido por Rigel P.T. y Karina A.I., quienes presuntamente fueron llevados al lugar por Harif Manuel G.C.

El problema, comentó el afectado, empezó desde el momento de poner su denuncia el pasado 6 de junio de 2021, pues pese a ir a la Fiscalía su querella no fue asentada, pues le dijeron que faltó que la firmara.

Al revisar lo escrito, vio que se había cambiado su declaración, por lo que tuvo que hacer nuevamente la denuncia, quedando registrada en la carpeta UNAT-GN/1636/2021.

Invadieron su propiedad

El sexagenario señaló que ha encontrado múltiples trabas y largas esperas para la entrega de la documentación que requiere para que proceda su denuncia.

Indicó que pese a que ya hasta un Juzgado Civil dio la orden de desalojo, ésta aún no se efectúa y al parecer le dijeron que no está bien marcada la dirección, cosa que dice, no es cierto, pues señala tener al día la documentación de su casa, así como su pago catastral.

Por todo esto y por temor a que puedan lastimar a su esposa o a él para amedrentarlos, don Eladio busca que esto llegue a oídos de las autoridades correspondientes para que se haga justicia y le devuelvan la propiedad que tanto trabajo le costó conseguir.

