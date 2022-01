La seguridad de haber comprado un patrimonio en un lugar adecuado se esfumó de la noche a la mañana, porque después de dos años de haber adquirido su vivienda en uno de los nuevos fraccionamientos edificados en el municipio de Kanasín, Guadalupe “descubrió” que no estaba municipalizado.

Ahora considera que está en el “limbo”, pues en los últimos meses ella y un buen número de familias han enfrentado diversas necesidades de infraestructura y en general de servicios, los cuales no son atendidos como quisieran por parte de la constructora y tampoco por parte del Ayuntamiento, porque “aún no les compete”.

“Desde hace dos años compré mi casa en el fraccionamiento Gran San José, en ese momento no me comentaron nada sobre que no se había municipalizado este lugar, fue hasta que empezamos a quedarnos sin agua y alumbrado público que me di cuenta que no tenía esa característica, por lo que fuimos al Ayuntamiento a solicitar que sean atendidas nuestras quejas, pero nos comentaron que no podían hacer nada porque aún no pertenecía al municipio”, explicó.

La trabajadora de una empresa privada manifestó que las dificultades se agravan más y en ocasiones han tenido consecuencias fatales, pues asegura que han ocurrido accidentes por la falta de alumbrado público.

“Ha pasado que a la semana solo tenemos un día el servicio de agua potable y podemos pasar hasta 15 días o más sin ella, también es deficiente el alumbrado público y, debido a ello, ocurrió un accidente en donde perdió la vida de un menor de edad”, explicó.

Por esta razón y porque los habitantes de esa zona cerraron las vialidades como una forma de protesta es que se tuvo respuesta de la empresa constructora, en donde se comprometieron a resolver todas las necesidades.

El mencionado fraccionamiento está ubicado "al fondo" de Kanasín.

Ayuntamiento de Kanasín se "lava las manos"

De igual manera el Ayuntamiento respondió, “obligados” por el accidente de tránsito ocurrido, pero nos recalcaron que no cuentan de manera legal con la responsabilidad de realizar dichas acciones de apoyo.

Guadalupe confía que las promesas hechas por la constructora sí se cumplan, porque las personas compraron sus viviendas con la idea de que sea un lugar digno para vivir, pero en los últimos meses eso está en duda.

Puntualiza que es importante que se verifique toda la documentación y también se constante dónde se va vivir para que el ayuntamiento correspondiente sea quien tenga la responsabilidad de resolver cualquier problema que se presente.

Esta situación la viven varios habitantes del municipio de Kanasín de los nuevos desarrollos habitacionales, quienes en los últimos días se han quejado de la falta de servicios públicos, lo que ocasiona que la delincuencia sea otro de los problemas que enfrentan.

