Piden ayuda para localizar a José Andrés Chan Be

El joven José Andrés Chan Be, de 25 años de edad, se encuentra desaparecido, por lo que la Unidad Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (UBP) de la Fiscalía General del Estado (FGE) solicita el apoyo de la población para su localización.

José Andrés fue visto por última vez el pasado 23 de junio deambulando en la colonia Cecilio Chí de Kanasin, vestido con un pantalón de mezclilla azul, camisa tipo polo de color azul claro y sandalias. Desde ese día se desconoce su paradero, por lo que se teme por su integridad.

Se indicó que José es de complexión delgada, tez morena, cabello lacio y corto de color negro, aproximadamente mide 1.61 mt. y pesa unos 62 kilos.

Como señas particulares tiene dos tatuajes uno en el cuello en forma de rosario con una cruz y otro en la muñeca de la mano izquierda en forma de estrella y letras alrededor.

Si usted sabe dónde encontrar a José Andrés o cuenta con información que pueda ayudar a hallarlo, no dude en comunicarse al siguiente teléfono: 9999 303250 con extensión 41164.

La Unidad Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (UBP) de la FGE, solicita su apoyo para la búsqueda y localización del C. JOSÉ ANDRÉS CHAN BE de 25 años de edad, en atención al acta número GS/142/2022. pic.twitter.com/QZNt84rQk3