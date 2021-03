Descubren fraude de 15 empacadoras de pulpo en Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) reveló que 15 empacadoras reportaron tener en sus bodegas 122 toneladas de pulpo, especie actualmente en veda; sin embargo, al hacer una revisión se percataron que el producto no existe.

La dependencia señaló que se trata de un plan para adquirir el molusco en esta época en que está prohibida su captura.

El coordinador estatal de Conapesca, Mauro Cristales Márquez, recordó que la temporada de captura del octópodo concluyó el 31 de diciembre y a partir del 1 de enero está en veda, la cual se levantará en agosto.

Precisó que en los últimos días identificaron a 15 empresas empacadoras que reportaron tener en sus bodegas 122 toneladas de pulpo, sin embargo, tras verificar los inventarios comprobaron que no existen, por lo que se alistan multas y en los próximos días darán a conocer el monto de las sanciones.

“El fondo de este asunto es la pesca furtiva; como ya pasó la temporada, entonces compran producto en veda, y como ya manifestaron que lo tienen, entonces es una especie de ‘lavado’ de producto de dudosa procedencia y lo almacenan”, indicó Cristales Márquez.

El funcionario explicó que “cuando termina la temporada de pesca e inicia la veda, hay un plazo de 72 horas para que los permisionarios manifiesten qué volumen de especies tienen y dónde está almacenado, se llama inventario; cuando tenemos la relación, inmediatamente enviamos la información a la sede de la dependencia en Mazatlán, al departamento de Inspección y Vigilancia, esta área elabora una orden de visita y al acudir a la inspección se verifica que tenga la cantidad que manifestó”.

Agregó que “al no tener la cantidad que manifestó, sea más o menos, entonces se hace el ajuste, pero hay gente que manifiesta que tiene cinco o diez toneladas de filete y no las tiene, entonces los inspectores levantan un acta en la que se especifica que no se tiene dicha cantidad, de inmediato procedemos a cancelar ese inventario y así ellos ya no pueden comercializar nada”, puntualizó.

