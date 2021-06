Detectan “lavado” en empacadoras de Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) reportó ayer que en el primer semestre de este año ha multado a siete empresas empacadoras de productos marinos en Yucatán, por reportar especies almacenadas que no existían en sus bodegas.

Según la dependencia, esta práctica evidencia la pesca de especies que están en veda.

El titular de Conapesca en esta entidad, Mauro Cristales Márquez, aseguró que los productos que fueron reportados como existentes pero que al investigarlos no fueron hallados, son pulpo y filete de mero; dijo que no podía proporcionar los montos de las multas porque los datos están en manos del departamento jurídico.

“Cuando inició la veda del pulpo los permisionarios solicitaron a la Conapesca que les hiciera un inventario para documentar lo que tenían almacenado; antiguamente cuando un permisionario pedía dicho trámite este se hacía luego de 20 días pero ahora determinamos que la inspección y vigilancia se realizara de manera inmediata, al día siguiente, motivo por el cual resulta ser que no existía la cantidad de producto que los permisionarios habían reportado; era menos, precisamente con la idea de comprar la pesca furtiva, y eso es un ‘lavado’ de la pesca furtiva”.

Cristales Márquez agregó que los productos almacenados en las bodegas de los permisionarios deben demostrarse con arribos de barcos que los trajeron, sean embarcaciones menores o mayores.

En este sentido, Mauro Cristales dijo que ante dichas irregularidades, Conapesca procedió a cancelar los inventarios de las siete empresas empacadoras.

“Yo te dio que tengo 20 toneladas de producto del mar en mi inventario, pero solo tengo 15 toneladas, entonces tengo oportunidad de comprar cinco más y meterlas ahí, y cuando me haces mi inspección pues tengo 20. Otro caso es que tú me dijiste que tenías 50 toneladas de pulpo, no tienes nada, te cancelo tu inventario, tú no ya no puedes comercializar pulpo, porque la compraventa y facturación de ese inventario tiene que estar avalado por nosotros”.

Si el inventario coincide con la cantidad que el permisionario está reportando, entonces puede facturar, “porque como lo vende al exterior, tenemos que hacer una guía de pesca para el transporte”.

