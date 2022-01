Empresarios turísticos de Yucatán, cautelosos ante cepas del Covid-19

MÉRIDA, Yucatán.- Con la presencia de nuevas cepas de Covid-19 como Ómicrón, el sector turístico refuerza sus protocolos de higiene para evitar que se implementen de nueva cuenta medidas “extremas” como se vio en meses anteriores y de esta manera les afecte económicamente, aseguró el presidente de asociación “Turismo Premium”, Jorge Escalante Bolio.

Señaló que la gente no termina de “soltarse” ante el anuncio y presencia de nuevas variantes, no solo en el mundo, sino también en el país y en la entidad, en donde el incremento de contagios ha aumentado considerablemente en los últimos días.

“Se tienen que acentuar las medidas. En vez de tener miedo, lo que se debe de reforzar es el cuidado de la persona y la empresa para que no se propague y no frene la economía como se vio el año pasado, pues encerrarnos a todos fue el acabose para muchos; esperamos que esto no ocurra de nuevo”, precisó.

El ex presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (Cetur) dijo que no se puede perder de vista que la pandemia aún sigue y no se ha ido, por lo que se tiene que seguir cuidando y no bajar la guardia, principalmente respetando los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación.

“Nosotros en la carta de bienvenida que les entregamos a los turistas que atendemos les decimos que es obligatorio el uso de cubrebocas y le regalamos un kit de gel y desinfectante además se limpian las unidades en un proceso muy completo y sí les obligamos a cumplir con todo ello”, expuso.

El empresario turístico informó que por parte de su empresa arranca un 2022 de forma prometedora al tener reservaciones de viajes de placer hasta el mes de abril, incluso en octubre.

Este mismo panorama se ve de igual manera en el turismo de congresos y convenciones en donde se tiene planeado realizar alrededor de seis diferentes eventos en los primeros cuatro meses del año.

“Todos debemos de hacer el esfuerzo de cuidarnos y también cumplir con la aplicación de la vacunas y con los protocolos tanto en los negocios como en el personal, también con nuestros invitados. Mientras nos cuidemos, el virus no va avanzar, pero si eso pasa es en perjuicio de todos, no de un solo sector”, indicó.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Chavos de 15 a 17 años de 8 municipios recibirán segunda dosis desde este miércoles

Se pospone regreso a clases presenciales en Yucatán por Ómicron

Ómicron ya circula en Yucatán: una variante 70 veces más contagiosa