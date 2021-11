MÉRIDA, Yuc.- El yucateco Santos Tuz Romero sigue sorprendiendo a propios y extraños pues con su iniciativa de enseñar maya en TikTok, ya cuenta con más de 306 mil seguidores en dicha plataforma, y 76 mil en Facebook.

"Yo tenía la aplicación desde meses atrás que inició la cuarentena pero no la abría. Decidí ver qué tipo de videos había y me sorprendió ver a una persona que enseñaba inglés y a otra que enseñaba otro idioma del país donde habitaba y eso me animó a enseñar el idioma que se habla donde yo habito", aseguró a EFE Santos Tuz.

El yucateco no se imaginó que al hacer un video haciendo lo que más le apasiona, enseñar, en la plataforma de moda TikTok lo llevaría a conseguir miles de seguidores y poner en alto sus raíces mayas.

Una presentación en maya sobre quién era, su lugar de origen y los saludos en maya fue la que le abrió la puerta a más de 60 mil vistas y 10 mil me gusta de espectadores de diversas partes del mundo y desde entonces ha utilizado la red social para enseñar la lengua que le enseñó su abuela.

Su abuelita le enseñó

"Es maya yucateco, yo lo adopté porque pasé toda mi infancia en casa de mi abuelita, en esa casa solo se hablaba maya y desde los 6 o 7 años me acostumbré porque mi abuelita me pedía cosas en maya", recuerda.

Santos vive en Oxkutzcab con su madre y hermanas pequeñas que le ayudan a grabar sus videos, estudia el tercer semestre de la Licenciatura en Educación Primaria y asegura que ser maestro es algo que ha perseguido desde siempre.

"Desde pequeño he querido ser maestro, siempre que me preguntaban qué quería ser y yo decía que maestro, estoy más feliz que nunca y orgulloso de recibir la felicitación de mis maestros y de mi directora, eso me anima aún más", explicó Tuz.

Recibe premio ‘Juventud es Yucatán’ 2021

Hay que recordar que el pasado 12 de noviembre Santos fue galardonado con el premio “Juventud es Yucatán” 2021, luego de sobresalir entre 300 propuestas para recibir el reconocimiento.

El joven recibió el galardón en la categoría de Jóvenes Creativos junto con cinco personas más.

Dicho reconocimiento es otorgado por Parlamentarios Juveniles de Yucatán y es un reconocimiento que se otorga a jóvenes yucatecos que se destacan en campos como arte y cultura, ciencia y educación, salud y deporte, así como en el ramo del compromiso social y medio ambiente.

