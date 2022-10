El icónico personaje del Carnaval de Mérida en los últimos 40 años, Marcelo Sanguinetti Briceño, conocido popularmente como “Jacarandoso I”, falleció este miércoles en esta ciudad a los 67 años de edad.

El deceso del también llamado “Embajador de la Alegría”, quien se caracterizaba por portar los trajes más espectaculares, de hasta 150 kilogramos, en cada edición del carnaval meridano, y representando al barrio de San Sebastián, causó la consternación de la sociedad yucateca y de las autoridades.

El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, publicó en sus redes sociales: “Lamento profundamente el fallecimiento de Marcelo Sanguinetti Briceño, nuestro querido “Jacarandoso I”, ícono del Carnaval de Mérida. Cómo olvidar sus llamativos trajes y forma de alegrar las comparsas. Quienes lo conocimos nos quedamos con esos grandes recuerdos por siempre. Abrazo a toda su familia en y pronta resinación, descanse en paz”.

A su vez, el Comité del Carnaval de Mérida también lamentó el hecho y publicó en sus redes sociales: “Con profunda pena lamentamos el sensible fallecimiento de Don Marcelo Sanguinetti Briceño “Jacarandoso I”, quien fue el rey de Carnaval de Mérida en dos ocasiones, 1980 y 2000, y quien fue el alma e ícono de las fiestas carnestolendas durante más de 40 años.

En noviembre de 2019 el Comité Permanente del Carnaval de Mérida le entregó un reconocimiento por más de 40 años de trayectoria.

“Nuestro eterno agradecimiento por ser embajador de la alegría y engalanar la fiesta más grande y de mayor tradición de nuestra ciudad. Descanse en paz Jacarandoso I”.

En una de las últimas entrevistas que “Jacarandoso I” concedió, en septiembre pasado, declaró que le gustaría ser recordado con mucha alegría.

¿De dónde salió el personaje de Jacarandoso I, Rey del Carnaval de Mérida?

En cuanto al personaje de “Jacarandoso I”, también maestro jaranero, en una entrevista recordó que: “Surgió de un compañero, en 1980, cuando el comité del Carnaval de Mérida, convoca para elegir a los reyes de la fiesta de aquella edición”. Expresó que siempre tuvo el deseo de encabezar el carnaval, ya que había participando en dos años anteriores, por lo que se lanzó como candidato a rey feo, y juntó a su vecindario, y sus hermanos, armó su comparsa: “siete concursantes hubieron y fui elegido como rey del carnaval. Unos compañeros que estaban en la sala del concurso me dijeron tropocalísimo, guapachoso, pero entre ellos el señor Alberto Bates Ceballos me gritó desde donde estaba ¡Jacarandoso! y me gustó el nombre”, recordó en la entrevista.

Jacarandoso I será recordado por su alegría en los carnavales.

Jacarandoso también fue un personaje polémico, en 2013 no participó en el Carnaval de Mérida y manifestó que no le convenció la reubicación del derrotero al recinto de la Feria Yucatán en Xmatkuil, sin embargo, un año después reapareció en las fiestas carnestolendas y afirmó entonces que: “tenemos que ver nosotros como buenos yucatecos que nuestro carnaval siga adelante”.

También fue presidente del Gremio de Mestizos la Esperanza Católica, integrado por fieles a la Virgen de la Asunción, en el barrio de San Sebastián.

Cabe destacar que el traje más grande que utilizó en vida “Jacarandoso I”, fue la pirámide de Chichén Itzá con un peso de hasta 150 kilos. Descanse en paz.

