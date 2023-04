Israel Cárdenas

MÉRIDA, Yuc.- La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) reportó en su informe de resultados de fiscalización de la cuenta pública, correspondiente al año 2021, que el ex alcalde de Izamal, Fermín Sosa Lugo, no sólo creó una empresa “fantasma”,

También incurrió en daño patrimonial por al menos 3 millones 722 mil 108.73 pesos, que a la fecha no ha solventado ante la instancia fiscalizadora.

Documentos en poder de Novedades Yucatán revelan que Fermín Sosa, quien fue alcalde de Izamal en el trienio 2018-2021, y quien en los últimos días ha presumido en redes sociales un viaje por Europa al visitar España, Francia, Italia y Suiza, incurrió en las siguientes irregularidades:

1.- Se detectaron pagos por 696 mil 577.94 pesos en los meses de febrero a junio y agosto de 2021, por los conceptos de mantenimiento menor de inmuebles y gastos de orden cultural, pero no proporcionó las pólizas, lo que no permite acreditar que los bienes y/o servicios por los que se pagó fueron efectuados y recibidos, ya que no acreditó la existencia legal del proveedor.

2.-Se encontraron pagos por 287 mil 271.91 pesos en los meses de marzo y junio de 2021, por los conceptos de pago de gasolina, pero únicamente proporcionó las pólizas, lo cual no permite acreditar que el combustible por el que se pagó fue suministrado, ya que no proporcionó Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), solicitud, pedido o requerimiento, bitácora de los vehículos a los que se cargó el combustible.

3.-Se descubrieron paDocumentos revelan que Fermín Sosa no acreditó gastos, durante el trienio 2018-2021 gos por 503 mil 531.81 pesos, en los meses de febrero, abril y de junio a agosto de 2021, registrados por los conceptos de “Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente” y “Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente” (SIC), pero no proporcionó información que permita acreditar que los bienes por los que se pagó fueron entregados y recibidos, ya que no acreditó la existencia legal del mismo.

4.- Se hallaron pagos por 314 mil 999.54 pesos en los meses de febrero a mayo y julio de 2021, por el concepto de “Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente” (SIC); pero no proporcionó información que permita acreditar que los bienes (material de construcción) por los que se pagó fueron entregados, recibidos y su destino final, ya que no acreditó la existencia legal del proveedor.

5.- Se detectaron pagos por 255 mil 652.40 pesos en los meses de febrero, mayo y julio de 2021, por el concepto de “Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente” (SIC); pero la entidad fiscalizada no proporcionó información que permita acreditar que los bienes (emulsión asfáltica y mezcla asfáltica) por los que se pagó fueron recibidos y su destino final, ya que no acreditó la existencia legal del proveedor.

6.- Se revelaron pagos por 525 mil 655.62 pesos en los meses de abril y de junio a agosto de 2021, por el concepto de “Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente” (SIC); pero no proporcionó información que permita acreditar que los bienes (material eléctrico, material de plomería y puntura, entre otros) por los que se pagó, fueron recibidos y su destino final, ya que no acreditó la existencia legal del proveedor.

7.-Se detectaron pagos por 180 mil pesos en los meses de marzo, junio y agosto de 2021 al proveedor, por el concepto de “Gastos de difusión e información G. Corriente” (SIC), pero no proporcionó contrato con el proveedor, constancia de haber recibido los servicios de publicidad, constancia de situación fiscal que acredite los datos de identificación, ubicación y actividad económica del proveedor para cumplir con lo solicitado.

8.-Se descubrieron pagos por 86 mil 900 pesos en los meses de marzo, abril y julio de 2021 al proveedor, por el concepto de “Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente” (SIC); pero no proporcionó solicitud, pedido o contrato con el proveedor, constancia de haber recibido los servicios (rebobinado y mantenimiento de motor de bomba.

9.- Se hallaron pagos por 475 mil 635.00 pesos en los meses de abril, mayo, julio y agosto de 2021, por el concepto de “Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente” (SIC); pero no proporcionó documentación e información que permita acreditar que los bienes y/o servicios (refacciones, mantenimiento de vehículos, llantas, entre otros) por los que se pagó fueron recibidos y su destino final, ya que no acreditó la existencia legal del proveedor y que cuenta con la actividad que factura.

10.- Se encontraron pagos por 238 mil 651.30 pesos en los meses de febrero, mayo y agosto de 2021, registrados contablemente por el concepto de “Ayudas sociales G. Corriente” (SIC); pero únicamente proporcionó las pólizas que se señalan en la tabla, lo que no permite acreditar que los recursos fueron entregados (como apoyo) y su destino final, ya que no proporcionó solicitud de apoyo, recibo oficial de tesorería en que conste la fecha, la cantidad que se entrega, el nombre de la persona beneficiaria.

11.- Se detectó pago por 36 mil 243.51 en el mes de agosto de 2021, por el concepto de “Gastos de orden social y cultural G. Corriente” (SIC); pero no proporcionó solicitud, pedido o requerimiento, constancia de haber recibido los garrafones de agua purificada en la cantidad que corresponda, reporte fotográfico de los garrafones de agua purificada, bitácora o documento que indique su destino final, constancia de situación fiscal que acredite los datos de identificación, ubicación y actividad económica del proveedor para cumplir con lo solicitado.

12.- Se descubrió pago por 16 mil 990 pesos en el mes de agosto de 2021, por el concepto de “Gastos de orden social y cultural G. Corriente” (SIC); pero no proporcionó la tarjeta de circulación de la motoneta a favor del municipio de Izamal, resguardo, reporte fotográfico, registro e inventario que acredite su incorporación a los activos del municipio, que justifique el destino final del gasto.

13.- Se encontró pago por 104 mil pesos en mayo de 2021, por el concepto de “Maquinaria y equipo de construcción G. Capital” (SIC); pero no proporcionó factura original de la adquisición del proveedor, registro e inventario que acredite su incorporación a los activos del municipio, reporte fotográfico de la maquinaria, constancia de situación fiscal que acredite los datos de identificación, ubicación y actividad económica del proveedor para cumplir con lo solicitado.

Tal vez te interese:

Aseguran 82 migrantes en montes de Seyé, en Yucatán

Fiscalía de Yucatán va contra alcalde de Tixkokob por 'congelar' salarios

Urge en Yucatán equilibrio entre desarrollo económico y patrimonio natural