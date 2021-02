Exigen a alcaldes de Yucatán que van por reelección pedir licencia

MÉRIDA, Yucatán.- Diputadas locales y la presidencia estatal del partido Fuerza por México, exigieron este jueves a los presidentes municipales en Yucatán que van por la reelección, solicitar licencia de sus cargos, ya que de lo contrario se presta a que puedan incurrir en desvío de los recursos públicos para campañas electorales.

En rueda de prensa en el Congreso del Estado, las diputadas Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea, acompañadas por el presidente estatal del citado instituto político, Adolfo Calderón Sabido, dijeron que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) está violando el Artículo 128 de la Ley de instituciones y procedimientos electorales que establece que los presidentes municipales que quieran reelegirse deberán pedir licencias de sus cargos.

Lo anterior, luego de que el pasado fin de semana el Iepac aprobó un acuerdo en el que establece que no es necesario que los alcaldes que van por la reelección soliciten licencia.

Al respecto, Adolfo Calderón manifestó que “hoy los lineamientos del Iepac van por encima de lo señalado en este artículo… El organismo electoral podrá salir con legaloides, pero más allá del asunto legal que estamos revisando cómo proceder al respecto, está también la transparencia en el manejo de los recursos”.

Agregó que muchos presidentes municipales que van por la reelección se prestan al desvío de los recursos públicos para campañas electorales.

“Por eso como presidente de partido y con nuestras compañeras diputadas queremos exhortar a todos los alcaldes que quieran reelegirse, que tengan una actitud ética para pedir licencia. Los exhortamos a que pidan licencia para que pueda haber mayor equidad en el proceso electoral y para que no se preste al desvío de recursos públicos en esta contienda”.

Por su parte, la diputada Milagros Romero recordó que recientemente el Congreso local aprobó una reforma electoral en coordinación con el Iepac para que pudieran subsanar aquellas cuestiones que derivan en disputas, impugnaciones o causan un conflicto de intereses.

“Nunca el Instituto Electoral puso a nuestra consideración que hiciéramos este cambio en la ley, ahora con un acuerdo que va en contra de la ley cuando debió haberlo puesto sobre la mesa, en su caso proponernos, este cambio, recuerden que lo más importante que debemos de tener en esta elección, todos, partidos, candidatos y demás es transparencia, y la gente está muy observante de la ética en el manejo de los recursos públicos, y evidentemente si alguien maneja recursos públicos en Yucatán son los municipales quienes directamente ejercen dinero”.

En este sentido, Romero Bastarrachea preguntó al Iepac cómo puede garantizar a los ciudadanos que el manejo de recursos no será utilizado con fines electorales.

“Si el Iepac nos responde cómo piensa garantizar a los yucatecos, esto pudiera cambiar el panorama, el legal no cambia, están infringiendo una ley, pero si ni siquiera puede garantizar a los yucatecos un manejo de recursos transparente y que no haya conflicto de intereses en esto, entonces se está vinculando directamente con los alcaldes que hagan, el que cometan esta acción, el no pedir la licencia que la ley mandata para buscar los recursos públicos con fines electorales”.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Mérida: Esta es la camioneta en la que escaparon presuntos sicarios de Las Américas

Progreso: Hombre acaba muerto al colisionar en curva cercana a Chicxulub Puerto

Yucatán: Más de 14 mil vacunas de Sinovac llegan a Yucatán la próxima semana