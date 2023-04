Seres imaginarios en muestra escultórica de Fabricio Vanden Broeck

MÉRIDA, Yuc.- La Galería del Callejón del Teatro “Peón Contreras” se encuentra presentando la exposición “Recuerdos del porvenir. Un bestiario”, del diseñador e ilustrador Fabricio Vanden Broeck.

Dicha muestra pone al público frente a la fascinación de animales de las mitologías griega, maya y azteca, mediante 14 esculturas de metal inspiradas en descripciones medievales.

Al inaugurar la muestra, el autor señaló que algunos de estos seres surgen de sueños o el inconsciente colectivo, pero todos siguen habitando el imaginario e, incluso, tienen una mayor “materialización”, gracias a las tecnologías de representación y visualización, que permiten lograr imágenes tridimensionales, de alta definición y de elevado realismo.

Ante la galerista Mónica González Dillon, el también pintor y editor añadió que trabajó con un enfoque arqueológico; resultado de vivir en la capital yucateca, emplea los elementos estéticos de óxido y color, y tomó el título de la obra insignia de Elena Garro y El libro de los seres imaginarios, que en 1957, publicó Jorge Luis Borges, en colaboración con Margarita Guerrero.

Inspirado en Borges

“Está inspirado en los bestiarios medievales y, en particular, Borges hizo una compilación de diferentes seres fantásticos; entonces, tomé algunos, los que me parecían más interesantes, y desarrollé estos con metal, uno de los materiales con los que estoy trabajando, recientemente, en Mérida”, explicó.

La exhibición, que permanecerá hasta el 28 de mayo, sugiere la posibilidad no tan lejana de invocar estos especímenes, gracias a la ingeniería genética; muchos de estos se originan en la Hidra, el Minotauro y uno en particular, Juan-Thul, de la cosmogonía maya.

Su artífice es profesor de Diseño en la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, en Ciudad de México, y han publicado sus ilustraciones The New York Times; La Vanguardia, de Barcelona; Libération, en París; El Mundo del Siglo XXI, Madrid, y las revistas El Malpensante, de Bogotá, y Letras Libres, en nuestro país, donde también funge como editor de esta disciplina.

Recibió el segundo Premio en el Noma Concours of Illustration 1993, que organiza el Asian Cultural Centre for Unesco, en Tokio, Japón; el Excellence Award for Illustration de la Society of Newspaper Design, por ocho años consecutivos, y el Silver Award, en 1999.

La entrada a esta exhibición es libre, de martes a domingo, entre las 10:00 y 17:00 horas.

TE PUEDE INTERESAR:

Curso de artes para niños en Centro Cultural “José Martí”

Invitan a muestra del artista francés Henri Matisse en Mérida

Abre puertas Expo de Van Gogh en Mérida