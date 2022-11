Familia de Kanasín adopta a una adolescente

MÉRIDA, Yuc.- En Yucatán hay muchas familias amorosas, pero solo algunas deciden afrontar el nada fácil compromiso de adoptar a un bebé o a un niño o niña pequeños.

Y aún es más raro que haya quien decida adoptar a algún menor que ronda la etapa de la adolescencia. Sin embargo esto último es lo que ocurrió recientemente en Kanasín.

Ahí estuvo la directora general del DIF Yucatán, María Teresa Boehm, para atestiguar el cálido recibimiento que hizo una alegre familia de ese rumbo a su nuevo miembro, una muchachita que igualmente no cabía de felicidad.

"Muchos relacionan la adopción a solo niñas o niños pequeños, pero quiero decirles que no, no es así, la adopción no tiene edad cuando se hace con el corazón", expresó este viernes la funcionaria a través de sus redes sociales.

En la misma publicación se observan fotos de los emotivos primeros momentos de la joven con su nueva familia, entre globos, abrazos y risas.

"Presenciar momentos como los de hoy se agradecen con el alma, es por ello que desde el DIF Yucatán seguiremos trabajando para unir a más familias y favorecer a la niñez y adolescencia para que vivan en un hogar sano, feliz y lleno de amor", concluyó la funcionaria del DIF.

(Fotos: Facebook de Marite Boehm)

Tal vez te interese:

Presentan iniciativa para el cuidado del agua en Yucatán

Si no tienes plan para este fin, puedes acudir a la muestra de cine de terror Mórbido Mérida

Jovencita es captada mientras se paseaba por Mérida sobre un imponente cebú