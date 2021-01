Frenan apoyo al campo de Yucatán en ventanillas federales

MÉRIDA, Yucatán.- A pesar de que el campo y la agricultura en Yucatán sufrieron las caídas más fuertes en la producción en los últimos años, derivado de las inundaciones que provocaron las tormentas tropicales y huracanes, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del Gobierno Federal no ha abierto las ventanillas para los programas sociales que podrían ayudar a recuperar el sector, advirtió el presidente de la Federación Agronómica de Yucatán (FAY), Francisco Martín Gamboa Suárez.

“Ahora vemos que está muy cerrado todo, (el gobierno federal) no tienen decisión y todo lo tienen que consultar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y es muy lamentable, pues al menos en administraciones anteriores había respuesta y te daban algún aliciente, pero estos de plano nada”, aseveró.

El dirigente de los campesinos recordó que cada año, personal de la Sader acompaña en los cierres de actividades en el agro, pero ahora se informó que los todos los proyectos serán dirigidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que retrasará aún más que se puedan entregar los apoyos.

Indicó que es necesario que los trabajadores de la Federación acudan a visitar a los pequeños productores para que vean las condiciones de sus tierras y señaló que al menos en Yucatán, se solicitó que esas visualizaciones se puedan hacer cuanto antes.

Advirtió que esta “cerrazón” propiciará que se retrase aún más la recuperación en el campo, pues no hay una “luz de esperanza” y no se abren ventanillas, además, la oficina de la Sader en el estado se encuentra acéfala y no se tiene un director con el que se pueda acudir a dialogar sobre la situación del campo yucateco.

“Es desesperante la situación, ahora estamos viendo solicitar apoyos con la iniciativa privada, para empezar a manejar la producción de papaya maradol, la pitahaya, el chile habanero y todo lo que se pueda trabajar en el agro”, apuntó.

Por todo ello, comentó que las expectativas de recuperación para los siguientes meses son mínimas, por ello, pidió que el Gobierno Federal pueda liberar las ventanillas para que los pequeños productores accedan solicitar apoyos y trabajen de mejor manera.

“Cuando se presentaron las inundaciones con el paso de las tormentas tropicales y huracanes, los servidores de la nación fueron a realizar censos y ofrecieron darles apoyo a los campesinos, pero no volvieron y los productores se sintieron engañados”, remarcó.

Gamboa Suárez señaló que la situación del campo yucateco se torna complicada, pues inclusive los ganaderos y avicultores han tenido muchas complicaciones, por lo que se requieren apoyos y un plan emergente para apoyar a quienes tienen sus parcelas y cultivos en zonas de la región.

