Gatito llora frente a tienda sin saber que el dueño murió hace unos días

MÉRIDA, Yucatán.- Hace unos días falleció un señor conocido como don Beto, en Oxkutzcab, y desde entonces un gatito llora a la entrada de la tienda de ese señor, donde diariamente iba a visitarlo para estar con él.

El video del gato llorando afuera del establecimiento ha invadido las redes sociales, ante el desconocimiento del animalito de lo que ocurre, ya que no alcanza a entender que jamás volverá a ver a don Beto.

El video fue tomado a las puertas de la tienda por el usuario de Facebook Manuel López Pérez, quien compartió la escena con la leyenda “Fiel hasta la muerte. Si me lo cuentan tal vez no lo crea, el gatito maullando amargamente, esperando que abra don Beto. Pobrecito, no sabe que ya no volverá a verlo”.

Sigue esperando

El felino aún espera afuera del lugar a que se abra la puerta, para volver a ver a su amigo con quien, según testigos, pasaba largas horas.

Usuarios de redes sociales hacen el llamado para que alguien se haga cargo del minino y le dé un hogar que le ayude un poquito a entender que podrá estar seguro en otro lado, ante la muerte de su amigo humano.

GATITA LLORA LA PÉRDIDA DE SU AMO

