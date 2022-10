Lupita Quintal, con un pie en los Centroamericanos

Luego de coronarse en la Serie Mundial A de Karate en Kocaeli, Turquía, y con el ánimo en todo lo alto, la karateca Guadalupe Quintal Catzín se mostró segura de ganar el Nacional Selectivo en Oaxtepec, Morelos, que se realizará en diciembre próximo, esto como parte de su camino a la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

“Estoy muy motivada por el triunfo en Turquía. Mi siguiente compromiso es el Nacional Selectivo, el cual da lugares para el Campeonato Centroamericano, que a su vez es selectivo a los Juegos Centroamericanos (ambos en febrero)”, dijo la yucateca a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Indicó que la lucha por una de las siete plazas a la justa centrocaribeña en cada una de las divisiones será intensa debido al alto nivel competitivo de la zona. “Me tengo que preparar bien, tanto en lo táctico como en lo competitivo para ganarme el lugar”.

Quintal Catzín, especialista en kumite (+68 kg.) consideró que luego de recuperarse de una lesión, se ha enfocado al máximo a sus entrenamientos para enfrentar los dos compromisos vitales y enfrentar una tercera justa en busca de un segundo título.

“La medalla de oro de la Serie Mundial me dio otro momento de motivación, energía y de todo lo bueno que se necesita para un año tan fuerte como lo será el 2023, porque no sólo son los Centroamericanos, sino también el selectivo a Santiago y el Campeonato del Mundo”, expuso.

Para la competidora llegar en su mejor momento a San Salvador 2023 es su misión, ya que desea conseguir su tercer podio, pero ahora con el título y con ello cerrar una de las etapas que marcaron su trayectoria deportiva.

En su primera cita, en Veracruz 2014, obtuvo su primer título; en Barranquilla 2018 logró la presea de plata en medio de un intenso dolor en la rodilla.

“Llegar a los terceros Juegos Centroamericanos me emocionan mucho, pues el nivel de la zona es alto, y ahora que hay nuevas generaciones lo hace más interesante. Una lesión en el 2018 no me permitió llegar a la final como hubiera querido, pero logré una medalla”, señaló.

Reiteró que el trabajo deber ser planificado para no fallar, ya que, al tener los eventos con un lapso de tiempos considerable, se puede contar con un mejor rendimiento.

“Este año he tenido la oportunidad de participar en tres eventos internacionales, muy diferentes a los que tuve antes del clasificatorio a Juegos Olímpicos Tokio 2020 y sí fue un cambio drástico porque estaba acostumbrada a un ritmo de competencia, y ahora cambió para tener mejor preparación para cada uno en detalles más finos”, comentó.

