Intensifican medidas de prevención ante el aumento de casos de Covid

MÉRIDA, Yucatán.- Por el incremento de contagios de Covid-19, varios municipios han implementando brigadas para exhortar a la población y visitantes a cumplir con las medidas de prevención, principalmente el uso del cubrebocas.

Tal es el caso de Valladolid, en donde elementos de la policía municipal solicitan a los turistas implementar las medidas, como colocarse adecuadamente la mascarilla, pues muchos la llevan consigo pero no la utilizan de manera correcta, informó su presidente municipal, Alfredo Fernández Arceo.

“Desde la semana pasada estamos exhortando a los guías de turistas para que le comuniquen a sus pasajeros que cuando bajen a la ciudad, utilicen el cubrebocas e implementen todas las medidas. De hecho, en la ciudad contamos con una brigada de elementos de seguridad que se acercan para pedirles a las personas que se coloquen de manera correcta el cubrebocas principalmente”, explicó.

El edil señaló que los turistas, y en general la ciudadanía, ha relajado las medidas porque bajaron los niveles de contagio, pero principalmente de hospitalizados, así como de fallecimientos por el virus. Sin embargo, la prevención es la principal herramienta que se debe implementar para evitar más enfermos.

“Estamos ocupando al equipo de prevención del delito y los cinco agentes de turismo para no perjudicar la seguridad de la comunidad. La respuesta ha sido variada, hay gente que sin mayor excusa se coloca el cubrebocas de manera rápida, pero hay otras que no, principalmente el turismo nacional; todos lo tienen colgado, agarrado o en la barbilla, pero no se lo ponen, por lo que les insistimos que lo hagan de la forma correcta”, añadió.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Piden a los yucatecos redoblar esfuerzos ante el Covid para no frenar la reactivación

Inicia la semana con 269 nuevos casos y dos decesos de Covid en Yucatán

Piden a la población a no confiarse y seguir cuidándose ante la presencia de Ómicron en Yucatán