Desagüe de parques inundados “va para largo”, adiverte un experto

MÉRIDA, Yucatán.- En los parques hundidos de la ciudad continua agua estancada de las lluvias que cayeron en el 2020 sobre Yucatán, estos sitios continúan bajo agua, el nivel no ha descendido, y con la llegada de la nueva temporada de precipitaciones difícilmente puedan estar listos para que los colonos los utilicen.

Las intensas lluvias del año pasado provocadas por el paso de frentes fríos, las tormentas tropicales “Amanda”, “Cristóbal” y “Gamma”, además del huracán “Delta” dejaron inundaciones en varias zonas de Mérida y en los parques hundidos, pero la situación de estos lugares se vino a complicar con la lluvia que cayó la madrugada del viernes 19 de febrero de este año, además de las precipitaciones que se han presentado en los últimos días.

En el parque Ecológico del Poniente; el Acuaparque de vergel; los hundidos de Brisas, San José Tecoh Sur; y la zona del ex banco de material de Mitza, conocido como malecón de Pensiones, el agua estancada desde el mes de junio de 2020, desciende muy lenta y con las nuevas lluvias lejos de disminuir el nivel de este líquido estancado, con cada precipitación aumenta.

El Aquaparque diario recibía a muchas personas que acudían a realizar ejercicio, a pasar un rato de recreo con la familia y amigos, utilizar las barcas para dar un paseo y los fines de semana visitaban las instalaciones para bañarse en las piscinas. Todo el sitio está bajo el agua, la tienda, el área de juegos infantiles, las canchas, las piscinas tienen agua verde, sucia, tienen encintadas las zonas peligrosas. Peces, pájaros, plantas acuáticas ya hicieron de este sitio su hogar.

El de la colonia San José Tecoh es visitado por pocas personas, tal vez porque hace meses un joven se ahogo en el sitio que ya no cuenta con cintas de color amarillo para prevenir a las personas de los peligros. El área de juegos infantiles, las canchas de basquetbol no están bajo agua, pero las escaleras y la rampa donde los jóvenes practicaban skateboard, representa un peligro, por lo que colonos piden a las autoridades delimitar las zonas, para que no ocurra otro accidente.

El año pasado cuando era novedad, el ex banco de materiales recibía un importante número de visitantes, a todas horas del día, decenas de carros se estacionaban alrededor de este sitio, de hecho carros de marquesitas, elotes, chicharrones, churros, papas; ahora la novedad ha pasado y este sitio ya no es tan visitado como hace varios meses, lo cierto es que el agua ha descendido lentamente y ahora ha aumentado.

En el Parque Ecológico del Poniente a pesar del agua acumulada las personas continúan acudiendo a realizar ejercicio, caminan y corren en este sitio donde la inundación prevalece, tras el paso de “Cristóbal” el año pasado; en algunos puntos, el nivel alcanzó 1.5 metros.

El experto en hidrología Juan Vázquez Montalvo explicó que el manto freático de Yucatán aún no vuelve a los niveles previos a la tormenta tropical “Cristóbal”, que el año pasado comenzó la inundación histórica del subsuelo yucateco y con las nuevas precipitaciones se espera que el descenso lleve más tiempo del esperado.

