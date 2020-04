Se queda en prisión ex policía investigado por un asesinato en Ciudad Caucel

MÉRIDA, Yucatán.- El juez segundo de control de Mérida, Luis Mugarte Guerrero, negó la libertad provisional al ex agente de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan “N” , quien está acusado de ataques peligrosos contra servidores públicos y daño en propiedad ajena al agredir a elementos de la Policía Estatal de Investigación que lo detuvieron para entrevistarlo sobre un homicidio en el que estaría involucrado.

El juez Mugarte Guerrero argumentó que la defensa no acreditó el arraigo que su cliente dice tener en Mérida, y por ello, el acusado permanecerá preso en el Centro de Reinserción Social del Estado.

Este sujeto está vinculado desde finales de diciembre pasado, como presunto responsable de los delitos de ataques peligrosos, portación de armas e instrumentos prohibidos y daño en propiedad ajena.

Además, en dos ocasiones, la Fiscalía ha intentado vincularlo por el asesinato de la ex pareja sentimental de su actual mujer, pero los jueces de control Santos Alfredo May Tinal y Blanca Beatriz Bonilla González, dictaron el auto de no vinculación por el delito de homicidio calificado.

El día 29 de diciembre de 2019, el ex agente de la SSP fue detenido por personal de la Policía Estatal de Investigación, ya que estando en sus labores de investigación relacionada con el asesinato de Alberto “N”, registrada en Ciudad Caucel, se entrevistaron con el sospechoso y ex compañero.

Sin embargo, el ex agente se enfrentó a los policías que trataban de cuestionarlo sobre la muerte de la ex pareja de su mujer, motivo por el cual fue sometido y puesto a disposición de la autoridad ministerial.

Sin embargo, ahora Juan no pudo recuperar la libertad, al estar en prisión preventiva y solicitó audiencia ante el juez Luis Mugarte Guerrero, tratando de que se le sustituya la prisión por otras medidas.

El Juez, luego de los argumentos de la defensa y del Ministerio Público, resolvió que el ex agente continúe privado de la libertad.