Joaquín Díaz Mena asume el cargo como gobernador de Yucatán

Con una Plaza Grande atiborrada de yucatecas y yucatecos, Joaquín "Huacho" Díaz Mena encabezó este lunes por la noche su Toma de Compromiso como Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán.

De la mano de su esposa, Wendy Méndez, Joaquín Díaz arribó al corazón de Mérida entre gritos de "¡gobernador, gobernador!" minutos antes de las once de la noche, arrancando así con la Ceremonia Solemne por parte del Congreso de Yucatán.

Minutos después se realizaron los actos protocolarios como los honores a la Bandera, así fue como "Huacho" asumió el cargo de Gobernador de Yucatán.

Durante su primer mensaje como mandatario estatal, e iniciando su discurso en lengua maya, el oriundo del puerto de San Felipe, expresó:

"Ha llegado la hora de ver este primero de octubre un nuevo amanecer para todos los yucatecos, soy 'Huacho' Díaz Mena, el gobernador que ustedes eligieron, me presento ante ustedes, frente al pueblo que me ha elegido".

"Este es el inicio de una nueva era para Yucatán, una era en la que todas y todos los yucatecos sin excepción, seremos parte de la transformación que tanto anhelamos, el futuro de Yucatán nos pertenece a todos", expresó.

Asimismo, hizo un enfásis en el inicio del Renacimiento Maya, señalando que, como mencionó durante su campaña, no "tiene derecho" a fallarle a los yucatecos:

"Este gobierno no será de unos cuantos, sino de todas y todos, aquellos que han sido ignorados, silenciados, marginados. Las puertas del Palacio de Gobierno se abrirán de par en par, no solo para mí, sino para todo el pueblo de Yucatán (...) Con mucho orgullo les digo, fuerte y claro, no tengo derecho a fallarles y no les voy a fallar".

Al expresar que "los sueños sí se pueden alcanzar", recordó que a las 11 años salió de San Felipe para estudiar la secundaria en Tizimín, y a partir de ahí su posterior camino hacia la política.

Primer mensaje desde el balcón de Palacio

Luego de la sesión solemne del Congreso del Estado, Joaquín Díaz Mena ingresó esta madrugada a Palacio de Gobierno acompañado de su familia y saludando de mano a varios de los asistentes a la Plaza Grande.

Posteriormente, se dirigió al Salón de la Historia para emitir su primer mensaje hacia los yucatecos como Gobernador de Yucatán.

"Amigas y amigos, yucatecas y yucatecos, compañeras y compañeros, tengo agradecimiento a ustedes por darme esta gran oportunidad después de años de lucha, de derrotas y volver a pararnos para seguir luchando".

"No saben qué hermoso se ve desde aquí, pueblo de Yucatán que me dio esta oportunidad y que caminó junto conmigo", comentó el ahora mandatario estatal.

Se despidió de los yucatecos señalando "a nombre de mi familia y de todos nosotros les decimos 'Gracias, Yucatán', vamos juntos a trabajar por el Renacimiento Maya, vamos juntos a llevar a Yucatán el bienestar total".

Se espera que este martes 1 de octubre, Díaz Mena viaje a la Ciudad de México para acompañar a Claudia Sheinbaum en su toma de protesta como la primera mujer Presidenta de México.