Jorge Gamboa Patrón estrena nueva producción musical

MÉRIDA, Yucatán.- Con mezclas de baladas, un toque esencial de romanticismo y la integración de instrumentos como el piano, violín y la guitarra, el cantautor yucateco Jorge Gamboa Patrón presentó este viernes su nueva producción musical “Uno más uno no es igual a dos”, la cual ya está disponible en las diferentes plataformas musicales y refrenda su amor por este arte.

Integrado por once canciones de su propia autoría y la participación de Juan Ornelas en los arreglos, el compositor relató a Novedades Yucatán su alegría y entusiasmo por presentar este nuevo material, que plasma su amor hacia la música de balada y refleja vivencias que se han tenido por la pandemia del coronavirus, con su primer sencillo “Confinamiento”.

Tras más de 15 discos grabados, el cantante agradeció infinitamente el apoyo de su familia Gamboa Patrón, así como de sus grandes amigos y maestros de arte, pues indicó que lleva varios años dedicándose a la música como “hobby”, lo que incluso le ha traído reconocimientos a nivel internacional y recientemente un óleo en el Museo de la Canción Yucateca.

Bajo el nombre artístico de “Lázaro Milagros”, relató que él “resucitó” de un trasplante de hígado el 27 de septiembre del 2015, por lo que agradecido a la vida, decidió dedicarle más tiempo a la música; hasta la fecha cuenta con más de 350 canciones originales y ha sido pre-nominado al “Grammy Latino” en la categoría “Mejor álbum de Pop” en el año 2000 y 2004.

“También me dieron el reconocimiento de Plácido Domingo, de manos del propio intérprete y maravilloso cantante, además, en el mes de agosto se incorporó el óleo en el Museo de la Canción Yucateca, así que estoy muy agradecido con todos los promotores por este gran honor que me brindan”, compartió.

Comentó que en la nueva producción musical se acopló bastante al estilo de Ornelas y se construyó un disco con canciones que contienen filosofía, el arraigo de la vida y el agradecimiento a la misma. Se trata de la producción musical número 16, pues hace poco concluyó con el número 15, denominado “Invisible”, también con once canciones nuevas.

Recordó que en ese disco tuvo la fortuna de haber colaborado con el guitarrista español, José Antonio Rodríguez, con la canción “Que la locura es una fortuna”, para lo cual agradeció la compañía de José Manuel Fernández, autor de México en la piel; Paco Rosas, arreglista; Alfonso Rosas; y Pierre Garreau, entre otros.

“También quiero agradecer a mi hermano y amigo Manuel Díaz Rubio, el cual ha sido generosamente un gran apoyo en mi carrera musical”, destacó.

Sobre el disco “Uno más uno no es igual a dos”, relató que está compuesto por once canciones, en las que se mezclan diferentes ritmos y filosofía, con un enfoque particular del romanticismo y de la balada muy tranquila.

Resumió que sus seguidores y quienes quieran escuchar su música pueden ingresar a la plataforma de Spotify y buscar el perfil “Jorge Gamboa Patrón”, así como otras plataformas, donde podrán deleitarse con las canciones de su autoría.

“Quiero agradecer a todo mi público yucateco que siempre ha estado muy de la mano conmigo, así como a todos mis amigos músicos, por ahora estamos promocionando el sencillo denominado confinamiento, en el que hablamos un poco de todo lo que hemos vivido por la pandemia”, finalizó.

