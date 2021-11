La tanatología, herramienta que ayuda a superar las pérdidas

MÉRIDA, Yucatán.- Se debe corregir el pensamiento de lo que significa la tanatología, que muchas personas relacionan directamente con la muerte de un ser querido. Sin embargo, esta especialidad también ayuda en la recuperación cuando se pierde un empleo, cuando no se aprobó un examen de admisión, entre otros, así lo dio a conocer Laura Salamanca, quien fue la invitada del programa radiofónico “Salvemos una Vida”, que se transmitió ayer por AMOR 100.1 FM.

Bajo la conducción de Jorge Barrera se abordó el tema “El origen de la Tanatología”, la experta recordó en primera instancia el origen de la palabra, un vocablo griego: thanatos significa muerte y logos estudio o tratado, siendo esta parte importante porque cuando se conoce el origen de una palabra, persona u objeto se le pone mayor atención.

“Cuando se habla de tanatología la sociedad rápidamente ubica muerte, realmente empezó desde ahí, pero ésta nace con el ser humano desde la época de las cavernas, porque las personas empezaban a morir, pero no sabían qué hacer, por lo que de manera paulatina se puso el nombre a las acciones que contribuyen a superar una pérdida”, relató.

Laura Salamanca es tanatóloga, además cuenta con estudios de psicoterapia Gestalt y transpersonal, también es especialista en hipnosis.

La tanatología permite prepararse para la pérdida de un familiar o la muerte de uno mismo, como cuando se detecta una enfermedad terminal, de ahí la importancia de que tomen la terapia todos los involucrados, en donde se pasa por diversas etapas, como establecer redes de apoyo, posteriormente el conocimiento, que es cuando se es guiado por la especialista y por último se debe dar la autorrealización.

“Hay terapia para todos, los familiares y quien está enfermo, porque se le va orientando; porque durante el proceso hay palabras o silencios que hablan por sí solos, como cuando se les da la noticia, que se puede descubrir mediante la expresión del médico. A las personas, sobre todo cuando están en etapa terminal, son acompañadas, pero no tocadas, a lo mucho se les toma de la mano, pero eso no es suficiente porque ellos quieren sentirse que aún siguen vivos, pero muchas veces no se atreven a pedirlo”, señaló.

Miedo a la palabra muerte

La sociedad en general le tiene miedo a la palabra muerte, no se atreven a pronunciarla ni se quiere hablar de ello, “pero es muy importante mencionarla porque es real y si un paciente siente que ya se va morir, se debe de despedir, porque es algo que la gente no hace y se quedan pensando en el hubiera”.

Durante su intervención Jorge Barrera mencionó la importancia de explicar este tema, porque son situaciones a las que no estamos acostumbrados, pero es un proceso por el que se tiene que pasar, por eso la tanatología es un gran apoyo.

“En las familias de muchos integrantes se necesita un tanatológo para que se ponga orden, porque se generan diversos conflictos cuando se anuncia la muerte de su familiar; porque se sale de la línea cotidiana de vida”, indicó.

Laura Salamanca indicó que la tanatología no solo aplica cuando se pierde a un familiar, sino también por cuestiones de la vida diaria, como la pandemia que se hizo presenten desde el año pasado.

“La tanatología es un apoyo para las personas que están sufriendo una pérdida de cualquier cosa, de su estabilidad emocional, de su casa, su empleo, pasar por un divorcio, en la vida diaria se dan diversas pérdidas y duelos que vamos pasando, empezó siendo por la muerte, pero ahora es para ayudar en cualquier situación”, precisó.

Es por ello que no existe una sola terapia, sino que, dependiendo del problema que se tenga es como se va manejar, “es un traje sastre que se hace a la medida en ese momento”, es por ello que no se debe minimizar ninguna situación de ese tipo porque todos los procesos son importantes.

Durante el programa se habló de las etapas de duelo siendo las de Elisabeth Kübler-Ross las más comunes. La primera etapa es la negación, donde no se acepta la situación, después se da la ira, las personas se enojan hasta con Dios, seguida de la negociación, depresión y por último la aceptación.

“El duelo no se debe interrumpir debe de aflorar, porque hay individuos que parecen fuertes y cuando pasan por situaciones de pérdidas no expresan sus sentimientos, los van acumulando y cuando llegan a terapia hay que sacarlos uno por uno para que se tenga una recuperación adecuada”, concluyó.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

En ‘Salvemos una Vida’ platican sobre la conciencia de lo que somos

La crisis, un problema o una oportunidad, señalan en programa Salvemos una Vida

Salvemos una vida: El mejor momento de mi vida lo decido yo