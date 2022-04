Con gran fiesta y cientos de asistentes, arranca primer juego de Leones de Yucatán en LMB

MÉRIDA, Yuc.- Previo a su primer partido de la campaña, los Leones de Yucatán brindaron este viernes un inolvidable show en su guarida, el estadio Kukulcán Álamo de Mérida.

(Foto: Daniel Sandoval)

Minutos antes de que hubiera lanzamientos, ponches y batazos ante los Bravos de León, los melenudos hicieron felices a sus fieles aficionados con un evento musical comandado por el grupo Merenglass.

(Foto: Daniel Sandoval)

En el marco del 40 aniversario del estadio Kukulcán Álamo, la agrupación lanzó su nuevo tema, "Saca tu celular", aunque con una versión especial dedicada al cuadro felino.

Una vez terminado el espectáculo, los cientos de aficionados se acomodaron en sus sillas para disfrutar del Rey de los Deportes, con unos Leones recibiendo a los Bravos de León.

(Foto: Daniel Sandoval)

Por cierto, este viernes se llevó a cabo el encuentro inaugural de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), en el que los capitalinos Diablos Rojos de México aprovecharon su localía y dieron cuenta de los vigentes campeones Toros de Tijuana por marcador de 4x2.

Refuerzos

Los Leones, quienes recientemente celebraron 68 años de existencia en la LMB, cada año se refuerzan en grande y esta vez no es la excepción.

(Foto: Daniel Sandoval)

Por ello, contarán esta temporada con el lanzador venezolano Henderson Álvarez, ex de los Marlines de Miami; el pitcher norteamericano Jake Thompson, ex de Philies; el dominicano Radhamés Liz; el cerrador panameño Enrique Burgos; el parador en corto dominicano Ramón Torres, ex de Kansas City Royals; y el nicaragüense Cheslor Cuthbert, que lo mismo puede fungir como tercera base que como primera base.

(Foto: Daniel Sandoval)

Además, hace apenas unos días, los melenudos informaron que también contarán con los servicios de otro ex ligamayorista, el relevista dominicano Reymin Guduan, que jugó con Astros de Houston y Atléticos de Oakland.

