Leones dan zarpazo de autoridad en el “Beto Ávila”

Cuadrangular solitario de Sebastián Valle en la séptima entrada selló la victoria de los Leones de Yucatán (1-0) sobre El Águila de Veracruz (0-1), con blanqueada de 2x0, para tomar ventaja en la Serie de Zona del Sur, en el Deportivo “Beto Ávila”.

Valle tuvo la fortuna de recibir al relevista Freddy Quintero, a quien después de tres lanzamientos lo castigó con sólido bambinazo que puso cifras definitivas a favor de los melenudos.

El pitcheo brilló para ambas novenas, aunque las fieras no tuvieron el arranque esperado, pues apenas en la primera entrada perdieron a su abridor Onelki García, quien sólo realizó seis lanzamientos, no sacó ningún out y tuvo que salir por una nueva molestia en la pierna.

Sin embargo, en ese momento fue cuando comenzó el recital de pitcheo para los dirigidos por Roberto “Chapo” Vizcarra. El novato Yamil Castillo (tres entradas), Francisco “Gallo” Haro (dos innings), Enrique Burgos (un episodio), Williams Ramírez (una entrada), Alex Tovalín (una entrada) y Jesús Cruz (una entrada) se combinaron para recetar 11 ponches y dejar en cuatro jits a los jarochos.

Vizcarra sorprendió cuando mandó al montículo a Castillo, pero éste respondió de buena manera. Incluso en la tercera pasó problemas al tener corredores en tercera y segunda sin out, logrando salir del apuro con ponches a Gustavo Núñez y Junior Lake, dominando con rodado a Alex Liddi.

Por su parte, David Reyes tuvo una labor de seis innings en los que permitió una anotación, siete imparables, concedió par de bases por bolas y ponchó a dos. Terminó cargando con la derrota.

El “Rey David” fue atacado en la cuarta, luego de que colgó las primeras tres argollas del encuentro. Yadir Drake conectó sencillo, después se robó la segunda, llegó a la tercera con wildpitch y anotó con elevado de Agustín “Guti” Murillo.

La victoria se la acreditó Yamil Castillo, con salvamento de Jesús Cruz.

