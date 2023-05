Habrá altas temperaturas y lluvias durante la tarde

Para hoy se espera un ambiente de caluroso a muy caluroso, cielo medio nublado y potencial de ocurrencia de lluvias dispersas y de diferente intensidad por la tarde en gran parte del Estado, informó el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo, del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme) de la Uady.

La tarde y parte de la noche de ayer la lluvia sorprendió a los meridanos, llovió en diferentes zonas de la ciudad, los fuertes vientos volaron láminas, toldos y algunas ramas de árboles cayeron, incluso en la zona oriente se instaló un tianguis, pero las ráfagas de vientos botaron toldos y estructuras, todo se cayó. Aún así se llevó a cabo, pero empezó tarde.

Estas precipitaciones provocaron que los termómetros descendieran y el resto del atardecer y el resto del día fuera un poco fresco, no solo en la capital yucateca, sino en varios municipios.

“Estas lluvias las están provocando canales de baja presión propios de la época, lo cual hace que caigan precipitaciones, ahora hay uno de baja presión en el sur de la Península, por eso ahí se presentan más los chubascos, por zonas se irán dando las lluvias, poco a poco”, indicó.

Se observaran mantos nubosos y las temperaturas máximas no serán tan altas, rondarán entre 34 y 36 grados Celsius.

“En la costa será muy bajo el potencial de precipitaciones; en la ciudad de Mérida las lluvias sólo se presentarán algunos días, hay posibilidad que hoy llueva y mañana no; el miércoles sí se presentaran las lluvias; no el jueves; el viernes se presentaran chubascos, pero el sábado y domingo no lloverá”, expuso.

