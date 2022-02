Lo detienen después de tres años por golpear a su esposa e hijas

MÉRIDA, Yucatán.- Luego de tres años de permanecer prófugo, Ezequiel Eduardo T. F. fue detenido, acusado de agredir a su esposa y a sus dos hijas, así como causar destrozos en el hogar familiar en la colonia Mercedes en Barrera, hechos ocurridos en septiembre de 2019.

En la audiencia realizada ayer en el Centro de Justicia Oral de Mérida, la juez primero de control Suemy Lizama Sánchez, vinculó a proceso a este sujeto, quien enfrentará el juicio penal en libertad, pues se le dictaron medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

En la acusación de los fiscales se indica que los hechos sucedieron el 18 de septiembre de 2019, aproximadamente a las 08:00 horas, el acusado se encontraba en el predio ubicado en la calle 119 de la colonia Mercedes Barrera, lugar en donde también se encontraba su cónyuge, L.G.L.R., con quien habita.

El caso es que el acusado ejerció actos abusivos de poder en contra de la agraviada, dirigidos a agredirla de manera física, patrimonial y psicológica, consistentes en empujarla, destruir muebles y objetos del predio y proferir amenazas a su mujer.

De igual forma, ejerció actos abusivos de poder en contra de sus hijas menores de edad, dirigidos a agredirlas física y psicológicamente.

Los fiscales y la defensa debatieron sobre los datos de prueba que obran en el expediente y luego la juez de control decretó el auto de vinculación por el delito de violencia familiar.

La juzgadora no accedió a la prisión preventiva solicitada por los fiscales y dicto las medidas cautelares de no salir del país sin autorización, no acercarse al domicilio o a las víctimas. Esto por todo el tiempo que dure el proceso.

También otorgó un plazo de tres meses para el cierre de investigación de este caso.

