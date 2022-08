Piden justicia para Xolito y Hachi, dos perritos envenenados en Mérida

Han sido varios los casos de maltrato animal que se han denunciado en Yucatán de manera reciente. Ahora sale a la luz uno más, en donde las víctimas fueron un xoloitzcuintle y un pit bull, quienes murieron envenenados.

Por medio de redes sociales, Ernesto Kantún, un médico veterinario, dio a conocer que sus mascotas Hachi y Xolito presuntamente fueron envenenados por un vecino, por lo que acudió a la Unidad Especializada en Delitos de Maltrato del Animal Doméstico de la Fiscalía General del Estado para denunciar el hecho.

La queja se interpuso después de que Kantún confirmó por medio de la necropsia que sus perros perdieron la vida por envenenamiento.

El hombre relató que semanas antes a la muerte de Hachi y Xolito, tuvo una discusión con uno de sus vecinos, quien le reclamó que sus perros ladraban mucho:

"Hace un par de semanas (el vecino), me mentó la madre y amenazó con hacerme daño a mí y a mis perros solo porque 'ya lo tenían harto de ladrar' cuando salía a su patio, y porque no quise tenerlos amarrados y encerrados todo el día (a pesar de que ellos siempre estuvieron dentro de mi casa). Me gritó, me amenazó y me 'advirtió' con que 'me atenga a las consecuencias' (...) creí (ahora me arrepiento muchísimo), de que un 'ser humano' no sería capaz de lastimar a un ser que lo único que hacía era ladrar, que equivocado estoy", relató.

A pesar de tener los análisis de que comprueban que sus perros murieron envenenados, Ernesto indicó que no tiene pruebas para demostrar que su vecino es el responsable, pero afirmó que seguirá con el proceso para que Xolito y Hachi tengan justicia.

