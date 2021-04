Menores con discapacidad, más vulnerables a sufrir violencia sexual

MÉRIDA, Yucatán.- La violencia sexual en niñas con discapacidad no es un tema exclusivo de México o Yucatán; aquí, cuando son víctimas con alguna condición diferente, son dos y hasta tres veces más vulnerables, lo que propicia que sean agredidas más fácilmente.

La directora del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán (Iipedey), María Teresa Vázquez Baqueiro, informó que actualmente no existen las herramientas necesarias para impartir justicia pronta y expedita para este segmento de la población.

“No hay suficientes traductores para tomar declaración a una persona con discapacidad intelectual o psicosocial o auditiva, todavía falta mucho camino. No es lo mismo atender a una víctima de agresión sexual que no puede ver, escuchar o comunicarse a la misma velocidad que quisiéramos, es por ello que es urgente implementar todas las herramientas necesarias para que esto ya no ocurra”, señaló.

Dijo que ya trabajan en conjunto organizaciones civiles, instituciones de gobierno y padres de familia que tienen como integrante a una persona con discapacidad, con el objetivo de lograr un verdadero acceso a la justicia considerando la condición de vida de cada persona.

“No tenemos el número de casos de este tipo pero si hoy le preguntamos a Prodemefa, al Centro de Atención a Víctimas o al Poder Judicial seguramente van a salir muchos; además hay un subregistro porque algo que ocurre en la violencia contra niños con discapacidad es precisamente que no se denuncia porque muchas veces la comunidad sólo la compadece pero no la denuncia porque se supone que va hacer más complicado”, explicó.

Vázquez Baqueiro indicó que por la experiencia que han tenido en el trabajo diario que realizan en el instituto, puede afirmar que este problema social se ve en todos los estratos sociales, ya que “la discriminación, la violencia hacia un niño, niña o persona con discapacidad es generalmente un tema cultural”.

“La violencia es cultural, cuando se presenta una discapacidad el agresor sabe que tiene una víctima más a su alcance, porque (ésta) no va poder oponerse, resistirse y cuando manifieste lo que está ocurriendo lo va hacer con mayor dificultad”, precisó.

Es por ello que para la titular de dicha dependencia este manual abrirá el camino para que se pueda generar un mejor acceso a la justicia y prevención del abuso sexual. “Que las sociedad entienda que las personas con discapacidad no son objetos para ser desechado que son personas como cualquiera y tienen los mismos derechos que sienten, sufren y hay que protegerlos con cuestiones muy técnicas y especificas”.

