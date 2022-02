Menos yucatecos deciden bautizar a sus bebés

MÉRIDA, Yucatán.- En las iglesias de Yucatán ha habido una disminucion en el número de bautizos, debido a que los yucatecos, por prudencia y para no exponer a los pequeños, han optado por no solicitar este sacramento en enero, cuando se registró un incremento en el número de contagios de Ómicron, variante de Covid-19, informó el vocero de la Arquidiócesis, Jorge Martínez Ruz.

“A partir que despuntó el Ómicron, y comenzaron a aumentar los contagios, la gente ha estado un poco reservada con sus actividades sociales, porque en las últimas semanas ha disminuido el número de niños que se bautizan, este sacramente no se programa con tanta antelación”, señaló.

Precisó que los protocolos en las iglesias de Yucatán no se modificaron con el cambio de semáforo epidemiologico a color amarillo, pero los feligreses han bajado un poco la asistencia a los templos católicos hasta en un 60 por ciento, del 75 por ciento permitido en cada parroquia.

“Con el cambio de semaforo, la única indicacion que se dio en general, es que los eventos masivos se realicen hasta febrero, nosotros no hemos tenido eventos de este tipo desde que comenzó la pandemia, por lo que no hemos desprogramado nada, no se redujo el aforo de cada iglesia pero no hizo falta porque ha reducido la asistencia de los fieles, porque algunos se han conatagiado y otros se estan cuidando.

Cambian fechas para sus bodas

Respecto a las bodas comentó que muchos han movido las fechas de sus matrimonios porque se han contagiado, ellos o sus familias.

Agregó que al menos dos parejas que iban a celebrar este sacramento, en la parroquia que el tiene a cargo en honor a San Juan Bosco, ubicada en la colonia Miraflores, tuvieron que cambiar la fecha por esta situación.

“Fechas para celebrar matrimonios se siguen solicitando, solo que están pidiendo para dentro de seis meses por ejemplo, ahí si se mantienen la demandan, porque se espera que para esas fechas ya hubiera un descenso de contagios, es decir para verano ya se estan programando”, indicó.

Comentó que la iglesia catolica de Yucatán continua exhortando a la poblacion continuen cuidandose, quienes les corresponde su vacuna que acudan a aplicarsela, es una protección para la persona, que si bien no evita el contagio, al menos da una tranquilida de que la personas podrá llevar la enfermedad.

