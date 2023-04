Iniciativa privada rechaza mano de obra barata de indocumentados que llegan a Yucatán

MÉRIDA, Yuc.- La Iniciativa Privada de Yucatán rechazó la mano de obra barata que podría representar la inmigración en la entidad, al afirmar que el empresariado apuesta por la cultura de la legalidad.

Ante el reciente aseguramiento de indocumentados, que se pensó se trataba de “hechos aislados”, el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCE) llamó a las autoridades federales y al Instituto Nacional de Migración (INM) a atender este tema y no dejarlo pasar, de lo contrario el problema podría salirse de control.

En ese sentido, la presidenta del CCE en el Estado, Beatriz Gómory Correa, consideró que se trata de un tema de suma importancia, y aunque se cree que son hechos aislados, hay que estar al pendiente y trabajar en coordinación con las autoridades de los otros niveles de gobierno.

“Aquí lo importante es no dejarlo pasar, que las autoridades del Estado enseguida lo detecten y se tomen cartas en el asunto, se entregue a las personas al INM para que se sigan los procesos correspondientes. No se puede dejar pasar y me parece que las autoridades están actuando en consecuencia”, sostuvo.

Mano de obra barata

Respecto a si este flujo migratorio podría representar un abaratamiento de la mano de obra en ciertas fábricas o empresas de la construcción al emplear personas que podrían quedarse a vivir en el Estado, la también presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) descartó esta posibilidad, pues afirmó que los empresarios del CCE apuestan por la cultura de la legalidad.

“Hay que respetar las leyes y las reglas si queremos un estado de derecho, y eso depende de todos. Me parece que las empresas deben contratar a gente dentro de la legalidad; el cumplimiento de las normas es muy importante para que no caigamos en una anarquía, eso nos garantiza la seguridad que hoy tenemos”, concluyó.

