Intenta huir de la policía y termina muerto al caer en un cenote

Gran sorpresa se llevó una mujer al descubrir el cuerpo sin vida de un joven en un cenote de la comisaría de Catzín, perteneciente al municipio de Chemax.

Según con la información dada a conocer, cerca de las 10:20 horas de ayer, una mujer le dijo a sus compañeras que deseaba asomarse al cenote para admirar la oquedad, pero se llevó una desagradable sorpresa al ver tirado boca abajo el cuerpo de un joven en la orilla del cenote.

Tras el descubrimiento, se dio aviso a las autoridades, por lo que al lugar llegaron se presentaron elementos de la Policía Municipal de Chemax, quienes acordonaron el área.

Posteriormente, llegaron los de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Estatal de Investigación (PEI) para recabar datos e indagar más a fondo lo que ocurrió.

Más tarde una conocida funeraria se encargó de subir el cuerpo del joven, quien durante la noche del sábado era buscado por sus familiares sin imaginarse que se encontraba ya sin vida.

Persecución mortal

Se dio a conocer que el joven, quien fue identificado como Wilberth “N”, de 17 años de edad, habría caído en el cenote tras presuntamente intentar huir de una redada realizada por la Policía Municipal de Chemax la noche del sábado.

De acuerdo con la información proporcionada, la redada se dio tras el reporte de que varios jóvenes se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes en la zona.

Al llegar la Policía, los jóvenes empezaron a correr para evitar ser detenidos, por lo que Wilberth, en su afán por no ser atrapado, no se percató del cenote, el cual no cuenta con malla de protección, y cayó desde las alturas, golpeándose con las rocas de la orilla de la oquedad, lo que le provocó la muerte.

Mientras tanto, los otros jóvenes lograron huir de las autoridades, según explicaron los mismos pobladores.

