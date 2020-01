Ordenan que ex alcaldes acusados de desvío sean multados con 5 mdp

MÉRIDA, Yucatán.- Tras haber revelado que nueve ex alcaldes denunciados penalmente por daño patrimonial están devolviendo bienes a las administraciones municipales para “arreglar sus problemas”, ayer la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) dio a conocer que ha pedido a la Agencia de Administración Fiscal (AAF) del Gobierno del Estado que cobre multas por un monto de casi cinco millones de pesos a ex presidentes municipales del trienio 2015-2018.

El organismo fiscalizador precisó que un total de tres millones 222 mil 705 pesos corresponden a sanciones de la cuenta pública 2017; en tanto que un millón 699 mil 606.80 pesos, a la de 2018, para hacer un total de cuatro millones 922 mil 311.8 pesos en multas.

Respecto de las multas correspondientes a la cuenta pública 2017, la ASEY explicó que son de 64 sanciones por no haber presentado información preliminar de la cuenta pública; mientras que 354 mil 858 pesos son relativos a 28 multas por la falta de presentación de las consideraciones a las observaciones, recomendaciones y acciones a la cuenta pública del mencionado año; entre otros rubros. Aunque el organismo no precisó a qué ex alcaldes aplicó las sanciones.

De las multas de 2018, la ASEY dio a conocer que corresponden a 49 sanciones por solicitud de información para la planeación de fiscalización de la cuenta pública 2018, en el rubro de inversión pública municipal; en tanto que 424 mil 317 pesos son de 24 multas por incumplimiento de solicitud de información de la cuenta pública en el rubro de inversión pública municipal, entre otros. Aunque no precisó de qué ex alcaldes se trata.

En este sentido, la ASEY precisó que ha solicitado a la Agencia de Administración Fiscal que realice el cobro de las multas mencionadas.

Este rotativo informó ayer que, aunque no hay ninguno en la cárcel, nueve ex alcaldes de Yucatán denunciados penalmente por daño patrimonial han empezado a devolver bienes de la administración pública municipal que, incluso habían vendido, como terrenos, dinero en efectivo y automóviles, con el objetivo de “arreglar sus problemas”; declaró el titular de la ASEY, Mario Can Marín.

En este contexto, ayer este organismo fiscalizador dio a conocer un nuevo reporte, ahora sobre multas aplicadas a ex presidentes municipales del trienio 2015-2018, por irregularidades en su cuenta pública correspondientes a los daños 2017, y el 2018.