El Museo Macay estaría por cerrar definitivamente

MÉRIDA, Yuc.- Ante el recorte presupuestal que se registra desde 2016 a la fecha, el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán “Fernando García Ponce” (Macay) cerraría sus puertas en los próximos días, anunció su director, Rafael Pérez y Pérez.

Precisó que la Fundación ha dejado de percibir las tres cuartas partes del presupuesto, por lo cual resulta imposible continuar con las operaciones de dicho espacio cultural.

Hasta antes de 2016 el Macay recibían 16 millones de pesos y este año les otorgaron dos millones. (Foto: Macay)

Indicó que hasta antes de 2016 se recibían 16 millones de pesos. El año pasado sólo se entregaron cuatro millones y este año, solo han sido dos millones los cuales eran contemplados para la operación del primer semestre, pero les informaron que para todo el año.

“Como sabemos, el museo ha venido decreciendo en su presupuesto desde el 2016; hoy por hoy estamos recibiendo menos de la tercera parte de los recursos hasta el año pasado, este año solo nos dieron la mitad de lo comprometido que era menos de la tercera parte”, explicó.

La entrada al recinto. (Foto: Macay)

Consideró que la cultura no es un recurso que deba desdeñarse y el acceso a ella es un derecho humano establecido en el artículo cuarto constitucional.

Junta con Sedeculta

Recordó que sostuvieron una junta con la secretaria de la Cultura y las Artes, Loreto Villanueva Trujillo, para informarle de la situación.

Miles de personas han acudido al lugar para admirar obras de arte. (Foto: Macay)

“Si el día lunes no asignan recursos y si la fundación me dice no hay dinero, es posible que anuncie el cierre del museo, tenemos la puerta entrecerrada y entre abierta y todo depende del día lunes”, detalló.

Recordó que este año les entregaron una parte del presupuesto mínimo para sobrevivir, antes de las pasadas elecciones.

Recalcó que de no entregarles el presupuesto faltante, la mejor solución para el espacio cultural es cerrarlo, y el acervo cultural que ahí se resguarda es privado, por lo que se le regresaría a los coleccionistas.

