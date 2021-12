Niegan aumento a empleados del Poder Judicial de Yucatán y se dan “vida de reyes”

MÉRIDA, Yucatán.- El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Profesionistas, Administrativos y Manuales del Poder Judicial del Estado (Sutpampje), Renán Puc Chi, denunció la desigualdad en los salarios de los empleados de ese órgano.

Afirmó que este año no han tenido aumento, mientras que los magistrados, consejeros y altos mandos reciben mensualmente, adicionales a su salario, prestaciones extraordinarias por más de 20 mil pesos.

Exigió a los 11 magistrados del Poder Judicial eliminar los privilegios y gastos excesivos que gozan, junto con otros 10 cargos de primer nivel, que al año suman 12 millones 347 mil 81 pesos para comidas, teléfonos celulares, vales de gasolina y de despensa; lo anterior, con base en documentos obtenidos a través de las unidades de transparencia del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia.

El líder sindical señaló que se deben destinar esos recursos millonarios para aumentar el salario de los trabajadores, toda vez que hay quienes perciben un salario mínimo diario, es decir, cuatro mil 251 mensuales, por lo que exigen que el alza este 2021 sea de al menos siete por ciento, que representa la inflación anual.

“Desde enero pasado hicimos una petición al Poder Judicial para que aumentara el salario. Sin embargo, nos contestaron que no contaba con recursos para el aumento, pero sí destina 12 millones 347 mil 81 pesos para prestaciones extralegales de consejeros y magistrados”, precisó Puc Chi.

Ganan más que el Presidente

Los 11 magistrados del Poder Judicial del Estado ganan más que el presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso pagos adicionales para telefonía celular, alimentos, vales de gasolina y de de despensa, por un monto de 25 mil 833 pesos mensuales, es decir, 310 mil 596 pesos al año añadidos a sus sueldos.

Con base en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los 10 magistrados del PJE que reciben un sueldo mensual de 133 mil 434 pesos son: Ligia Aurora Cortes Ortega, Luis Felipe Esperón Villanueva, Marcos Alejandro Celis Quintal, Adda Lucelly Cámara Vallejos, Jorge Rivero Evia, Mygdalia Rodríguez Arcovedo, Ingrid Ivette Priego Cárdenas, José Rubén Ruiz Ramírez, Leticia del Socorro Cobá Magaña y Santiago Altamirano Escalante.

Dichos magistrados reciben adicionalmente 25 mil 833 pesos mensuales por concepto de vales de despensa y de gasolina, pago de alimentos y de telefonía celular, es decir, un monto anual de 310 mil 596 pesos. Con ello, su percepción mensual se incrementa a 159 mil 267 pesos.

El salario de López Obrador es de 112 mil 122 pesos mensuales, por tanto los citados magistrados ganan 47 mil 145.8 pesos más que el Presidente de la República.

El magistrado presidente del PJE, Ricardo Ávila Heredia, tiene un salario mensual de 155 mil 502.8 pesos, adicionalmente recibe 20 mil 787 pesos en vales de despensa y de gasolina, alimentos y telefonía, lo que suma un ingreso mensuales de 176 mil 289.8 pesos, que supera en 64 mil 167.8 pesos a lo que percibe López Obrador.

Ante esto, ayer el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Profesionistas, Administrativos y Manuales del Poder Judicial del Estado, Renán Marcelino Puc Chi, declaró:

“Yo creo que reduciendo un poquito el salario mensual de los magistrados y las prestaciones extralegales, creo que pudieran solidarizarse para que se otorgue el aumento que demandan los más de mil 200 trabajadores del Poder Judicial”.

Agregó que “es importante que cesen esos privilegios, hay que ser más conscientes de la situación que vive el país, la clase privilegiada, como decía Felipe Carrillo Puerto, que estaba por encima de todo, hace mucho que se acabó y ahorita es más que necesaria la solidaridad de los magistrados”.

Partida redireccionada

Por otro lado, cuestionó el destino de una ampliación presupuestal al PJE, por ocho millones de pesos, para comprar equipo e insumos sanitarios para prevenir contagios por coronavirus (como cubrebocas y gel antibacterial), pero los recursos, dijo, fueron usados para adquirir automóviles, cables, redes, impresoras, escáneres o discos duros de computadoras, entre otros, lo cual está documentado en la página de trasparecían del órgano judicial.

“Lo que pedimos es austeridad en el manejo de los recursos públicos y mayor equidad; no es justo que unos pocos reciban mucho y los que estamos a pie no recibamos nada. La redistribución del presupuesto es importante porque debe haber solidaridad, no solamente buenas prestaciones para los directivos; todos los trabajadores del Poder Judicial tienen derecho a un ingreso justo y de acuerdo a las labores que realizan”, enfatizó el secretario general del Sutpampje.

