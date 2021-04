Yucatán: INE aplica multa de casi 10 mil pesos al único candidato independiente

MÉRIDA.- El Instituto Nacional Electoral (INE) multó con casi 10 mil pesos al único candidato independiente a un cargo público en Yucatán, por haber informado de manera extemporánea los públicos que había en su agenda durante la recolección de firmas de apoyo ciudadano.

Se trata de Gerardo Daniel Duarte Sánchez, candidato sin partido a la alcaldía de Valladolid, quien ayer manifestó su desacuerdo con la sanción impuesta por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.

“El INE me quiere cobrar una multa de nueve mil 556.80 pesos por errores administrativos , con estas acciones buscan que los partidos no tengan competencia y quedemos fuera. Es hora de que el INE saque las manos de la democracia, ahora deciden quién es candidato y quién no ”, manifestó Duarte Sánchez.

Agregó que ahora tendrá que recolectar el monto de la multa para pagar al organismo electoral. “Que no les quede duda de que caminamos a Valladolid y sí vamos a pagar esa multa, pero vamos por esas personas que nos firmaron. Basta de que el INE meta las manos en la democracia de México ”.

Detalló que en el periodo de recolección de firmas, que inició a fines del año pasado y concluyó en las primeras semanas del actual, gastó 43 mil pesos, y dijo que los ciudadanos que aspiran a un cargo público por la vía independiente pasan muchas dificultades para lograrlo y están en desventaja porque “pareciera que las autoridades electorales están del lado de los partidos y no de la ciudadanía”.

En este contexto, hace unos días este rotativo informó que la Comisión de Prerrogativas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (Iepac) determinó que Gerardo Daniel Duarte tendrá derecho a espacios en radio y televisión en la campaña electoral que arrancará el próximo 9 de abril.

