MÉRIDA, Yuc.- No cabe duda que Yucatán y sus Pueblos Mágicos ya se han convertido en lugares de moda para visitar entre las celebridades y este lunes fue el turno de la famosa conductora de televisión Anaís, quien compartió una emotiva foto de su estancia en Valladolid.

“En mi visita a Mérida me escapé a Valladolid y me tomé esta foto con esta linda mujer que vendía esas diademas como la que traigo puesta y que sus hijas bordan para que ella gane un poco de dinero, yo estaba tomándome fotos en la plaza y me dice cómpreme una para que salga más linda y le dije, para que mi foto salga más linda tiene que estar usted conmigo”, expresó la ex actriz de telenovelas.

La actriz y conductora Anaís compartió este imagen pic.twitter.com/ssBLXdkx0U — novedadesyuc (@NovedadesYuc) January 11, 2021

Luego de postear esta historia, numerosas personas felicitaron a la conductora de televisión originaria de Sinaloa, dándole gracias por apoyar las artesanías y el trabajo de las mujeres yucatecas.

Más artistas visitan Yucatán

Cabe señalar que durante el pasado mes de diciembre otros artistas visitaron la entidad como el famoso actor Damián Alcázar, quien fue captado en diversos puntos del Estado y en el Centro Histórico de Mérida.

Otros artistas que han sido captados en Mérida en fechas decembrinas fueron Alek Syntek, quien grabó un video en la Plaza Grande y el conductor Roger González, que compartió en Instagram varias fotos de su visita a esta entidad.

