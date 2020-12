MÉRIDA, Yuc.- El IMSS en Yucatán informó que este viernes 1 de enero se mantendrá la atención médica en los servicios de Urgencias y hospitalización, a fin de de salvaguardar la salud e integridad de las personas que lo requieran.

Con motivo del Año Nuevo, el titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas, doctor Alonso Sansores Río, recordó a la derechohabiencia que el IMSS otorga atención médica urgente todos los días del año, y únicamente estarán suspendidos los servicios en las oficinas administrativas y subdelegaciones.

Asimismo, hizo un llamado a la gente a continuar con las medidas de higiene y sana distancia, pues la pandemia del Covid-19 no está controlada, y se deben prevenir contagios de la enfermedad o cualquier otra situación de riesgo que ponga en peligro la salud o la vida.

Para lograr esto, se pide a la población que no se realicen reuniones de Fin de Año, y únicamente salir de casa para lo necesario; esto con la finalidad de romper la cadena de contagios del virus SARS-CoV-2.

Este médico del Instituto Mexicano del Seguro Social reiteró que al salir de casa, hay que utilizar el cubrebocas de forma correcta (que tape boca y nariz), no olvidar el lavado de manos constante, así como evitar aglomeraciones y actuar oportunamente si se detecta algún síntoma de enfermedad respiratoria.

De igual forma, es importante en todo momento mantener la sana distancia de al menos 1.5 metros entre persona y persona.

¿Qué hacer si se presentan síntomas de Covid-19?

Al presentar síntomas como dolor de cabeza, de articulaciones, ausencia del gusto u olfato, fiebre mayor a 38 grados centígrados, tos o problemas respiratorios, es importante acudir al área de Urgencias más cercana para el seguimiento pertinente.

Las Unidades de Medicina Familiar (UMF) que cuentan con servicio de Urgencias son: UMF No. 13 (Chuburná), No. 20 (Caucel), No. 57 (La Ceiba), No. 58 (Calle 42 sur), No. 59 (Pacabtún) y No. 60 (Juan Pablo II), las 24 horas del día.

También otorgan este servicio en los Hospitales Generales de Subzona (HGSZ) No. 3 en Motul, No. 5 en Tizimín, y No. 46 en Umán, así como los Hospitales Generales Regionales (HGR) No. 1 “Lic. Ignacio García Téllez” y el No. 12 “Lic. Benito Juárez”, ambos en la ciudad de Mérida.

TE PUEDE INTERESAR:

Trágico fin de año en Progreso: muere joven policía al accidentarse en moto

Yucatán: A celebrar Año Nuevo en casa, no se podrá circular después de las 11:30

Yucatán: Cines y plazas comerciales abrirán pero "un rato" el 1 de enero