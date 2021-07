IMSS entrega kits a pacientes Covid para reforzar su atención medica desde casa

MÉRIDA, Yucatán.- Todos los pacientes del IMSS que son diagnosticados con coronavirus Covid-19, y que pueden permanecer aislados en casa sin necesidad de hospitalizarse, reciben de parte del Instituto un kit de cuidados básicos para cuidar su salud en el hogar.

Ante todo, se recomienda que el paciente no salga de casa no sólo para salvaguardar mejor su salud, sino también para no propiciar más posibles contagios. Eso sí, hay que tener estrictas medidas de higiene y aislamiento con la familia.

De acuerdo con lo informado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el kit se entrega a los pacientes previa valoración de los especialistas en los Módulos de Atención Respiratoria, ubicados en las Unidades de Medicina Familiar (UMF).

Cuando se confirma que el paciente padece Covid-19, pero puede quedarse en casa, se le brindan recomendaciones de cuidados en el hogar a fin de que su estado de salud no se complique, y evitar contagios de las otras personas que habitan en el hogar.

Algo muy importante es que se le da información clara y completa sobre signos de alarma para acudir de inmediato al servicio de Urgencias.

Cada persona confirmada con la enfermedad que se regresa a su domicilio para permanecer en cuarentena, se lleva un kit que contienen medicamentos, un oxímetro de pulso, un tríptico sobre los cuidados en casa e incluso cubrebocas.

Sobre los oxímetros, éstos se otorgan a través de un vale, el cual se regresa al paciente o familiar al momento de regresar el oxímetro cuando termina el tratamiento y la vigilancia.

Asimismo, se explicó que el IMSS continúa la atención a distancia de las y los pacientes, a través de llamadas telefónicas por parte de los médicos familiares, quienes brindan atención y seguimiento oportuno el tiempo que dure el tratamiento.

Hay que mencionar que si usted presenta síntomas de posible Covid-19, acuda de inmediato a la clínica del IMSS que le corresponde, pero recuerde que hay que llevar cubrebocas obligatorio, hay que priorizar el constante lavado de manos con agua y jabón, uso de gel con base de alcohol al 70 por ciento, y privilegiar la sana distancia.

