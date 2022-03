Pago de utilidades, todo un reto para las empresas en Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- A pesar de que ya se tiene un panorama de recuperación en la entidad, aún hay negocios que siguen en el proceso debido al Covid-19, por lo que uno de los retos más importantes del sector empresarial para el segundo trimestre del año es el pago de utilidades, prestación que por derecho tienen los trabajadores, informó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Iván Rodríguez Gasque.

“Sin duda todavía es un tema complicado; el año pasado muchas empresas no tuvieron la oportunidad de alcanzar utilidades y si bien hay un flujo económico, no ha sido suficiente, porque siguen absorbiendo las pérdidas que tuvieron en el 2020 y 2021”, indicó.

Cada empresa tendrá que analizar su situación para saber si tendrá los recursos suficientes para realizar los pagos.

Explicó que en el caso de las empresas afiliadas a las diversas cámaras, son serias, responsables y cumplen con sus obligaciones, por lo que buscarán la manera de realizar diversas estrategias para pagar y que al mismo tiempo no las afecte.

“Creo que respecto a ese tema se tiene que ser un poco más paciente, porque sin duda, empresas han tenido que sacrificar mucho y los números todavía no son como los que se quisieran tener a pesar de que hay flujo económico, eso no quiere decir que no se hayan dado pérdidas en años anteriores”, señaló.

Insistió que las afectaciones “se arrastran” desde hace dos años, principalmente desde el 2020 cuando se dio la presencia de la pandemia y afectó económicamente no solo a la entidad sino al mundo entero.

Por otra parte, informó que respecto a las próximas vacaciones de Semana Santa, se tienen las condiciones para que los oferentes puedan tener mejores ingresos, luego de dos años con bajos números, producto del incremento en casos de Covid-19.

