Crearán el parque Nuevo Uxmal en Yucatán

MÉRIDA, Yuc.- El Gobierno federal ya lleva a cabo los trámites para adquirir los terrenos de la zona arqueológica de Uxmal, que pertenecen a un particular, en los cuales se construirá un parque natural llamado Nuevo Uxmal.

“Estamos a punto de comprar, parece una cosa increíble, los terrenos de Uxmal, porque es una zona arqueológica, importantísima, pero la escritura es privada, o sea, Uxmal, la zona arqueológica”, aseveró este lunes en la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El dueño me planteó, digo, le planteó al director de Antropología que quería ya vender, que si queríamos que se le comprara. Se podía hacer un juicio, pero suele pasar que esos juicios tardan mucho y no sé por qué razón, pero los pierde el Estado, en Chichén Itzá lo perdió el Estado y tuvo que pagar muchísimo. Chichén Itzá también era particular y se fueron a juicio, pierde el Estado y tienen que pagar una cantidad”, detalló AMLO.

Ya se mandó a hacer un avalúo, continuó, ya lo tenemos, y él (dueño) ya aceptó el resultado del avalúo y es probable que se adquiera, y ya pasé a Antropología e Historia.

Parque Nuevo Uxmal

AMLO detalló que además de esos terrenos, se recuperaron dos mil 400 hectáreas de una operación irregular que se va a convertir en un parque natural, que se va a llamar Nuevo Uxmal.

“Y de este nuevo parque de dos mil 400 hectáreas se va a poder ir por una vereda a la zona arqueológica de Uxmal. Ah, y del parque este de Nuevo Uxmal y la zona arqueológica se podrá ir a la estación de Calkiní del Tren Maya”, detalló.

Tren Maya comenzará a probarse en julio del 2023

Cabe señalar que en julio de 2023 iniciará el periodo de pruebas del Tren Maya, y será en diciembre de ese mismo año que será inaugurado el proyecto.

En la conferencia mañanera de este lunes, AMLO mencionó que el próximo mes de julio, precisamente, empezará la entrega de los primeros vagones.

Por tal motivo, ahora será cada 15 días que visitará Yucatán y los demás estados de la Península para supervisar los avances de esta monumental obra.

