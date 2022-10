Como Max, perrita evita que ladrón entre a robar a su casa en Mérida

En Xcanatún, comisaría de Mérida, una perrita atacó a un ladrón que se metió a su casa y casi le arranca dos dedos. Ahora, la familia del delincuente pretende que los dueños del animalito se hagan cargo de las lesiones.

Este caso recuerda el de un perro pitbull que en Chiapas dejó gravemente lesionado a un ratero, y los familiares de éste pidieron a las autoridades que el can fuera sacrificado, pero se quedaron con las ganas.

Ahora, el hecho se dio en Xcanatún la mañana de ayer. El señor Máximo Durán reportó a través de Facebook que cuando salió de su domicilio para llevar a sus hijas a la escuela, un ladrón entró, pero no esperaba enfrentarse a una perrita guardiana, quien lo atacó.

El animalito defendió su hogar y casi le arranca dos dedos de la mano al intruso.

“Ahora quieren que nosotros seamos los responsables si pierde los dedos (...) Esperemos que no pase nada más, no me gustaría ver a mi campeona manchada de sangre otra vez. Pobrecita”, escribió Máximo Durán junto con las fotos de su perrita.

Por el momento no se sabe nada más de este caso, si el propietario del predio afectado denunció el intento de robo, o si el ladrón denunció lesiones. Lo único que es cierto es que la situación se está viralizando por redes sociales y que los internautas apoyan al dueño de la perrita que simplemente defendió su hogar.

