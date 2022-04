La presidenta del Consejo Directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Mérida, Beatriz Gómory Correa, pidió a todos los empresarios afiliados a realizar el pago de utilidades en mayo próximo, dado que es un beneficio que merecen los trabajadores.

Precisó que desde la Cámara siempre se trabaja para que todas las empresas cumplan con el pago, que no es una dádiva a los empleos, sino es resultado de su trabajo durante el año.

“Las empresas que yo conozco, sé que van a hacer ese reparto, me encantaría decir que un 100 por ciento de empresas cumplen, pero realmente, si la empresa no lo hace, no nos lo va a decir. Pero dentro de nuestros principios está el cumplir con el reparto de utilidades, entonces puedo decir que de las afiliadas a Coparmex casi todas lo harán”, explicó.

Aseguró que en comparación con los dos años anteriores, espera que el reparto de utilidades sea mejor, pues la recuperación económica se está dando y prevén que el panorama siga mejorando.

Piden a los empresarios yucatecos pagar las utilidades

Resaltó, sin abundar en cifras, que los resultados de la economía en 2021 fueron mejores a los registrados en 2020, por lo que se espera que este año los resultados sean mejores y la economía crezca por encima del tres por ciento, que es la cifra de la media nacional.

“Hago un llamado a todos los empresarios a hacer ese esfuerzo porque es algo que les corresponde a nuestros colaboradores, entonces hay que hacer todo lo posible para que les lleguen los beneficios de la empresa, y las que han tenido problemas, esperamos que con esta recuperación en el 2022, el año que viene todavía sea mejor”, afirmó.

Gómory Correa recordó que cuando la empresa no genera utilidades porque sus gastos fueron mayores a los ingresos, no hay nada qué repartir, pero cuando sí, es un deber hacer llegar el porcentaje que los trabajadores merecen por Ley.

