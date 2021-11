¡Por fin!, anuncian que este fin de semana se reabrirá el Paso Deprimido

MÉRIDA, Yucatán.- El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, informó que será este próximo fin de semana la reapertura del paso a desnivel, después de realizar unos últimos ajustes, entre los que está el retiro de la estructura de metal del paso peatonal que no permitía una buena visibilidad del lugar.

“Estamos en los trabajos de última hora. Se hicieron ajustes al paso de vialidades alternas para fijar las alturas de los vehículos, pintura, iluminación, jardinería y se solucionó el tema del paso peatonal, que parecía un encierro de tubería metalice el cual se recortó para recuperar la vista de la fuente y del área verde”, detalló el edil durante la inauguración de la Feria de Crédito para emprendedores y Mipymes de Yucatán.

Será entre el sábado 6 y domingo 7 cuando de nueva cuenta empiece a funcionar el distribuidor vial de la Glorieta de la Paz, conocido como “Paso Deprimido”, que se remodeló de manera urgente debido a las constantes inundaciones que sufrió en meses pasados.

Aunque en un principio se informó que dicha obra tendría un costo de 30 millones de pesos, Barrera Concha, al cuestionarle sobre el monto final, dijo que se dará un informe final porque “tiene algunos ajustes”.

Sobre la garantía de no volverse a inundar ya que no es la primera vez que al sitio se le realizan diversos ajustes, precisó que “está garantizado por parte de la empresa constructora que no se vuelvan a tener incidentes de ese tipo debido a la cantidad de concreto y lo invertido ahí en los próximos años”.

De igual manera el alcalde reiteró que a pesar de tener buenos indicadores respecto a la presencia de la pandemia, el próximo año no se tienen contemplado realizar eventos masivos como el carnaval.

