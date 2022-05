Con Sinfonízate estudiantes pueden escuchar gratis a la Orquesta Sinfónica de Yucatán

MÉRIDA, Yuc.- Para acercar la música académica a los jóvenes y que conozcan a los más famosos compositores del mundo, el programa Sinfonízate de Yucatán invita a instituciones educativas públicas y privadas de todo el Estado a registrarse a este plan.

La iniciativa brinda la oportunidad a las y los estudiantes de acercarse a la música clásica escuchando en vivo un ensayo general de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY).

El proyecto busca brindar experiencias únicas a las y los jóvenes, con una presentación de primera calidad, extensiva a las Casas de la Cultura de la entidad.

¿Cómo registrarse a Sinfonízate?

A este plan pueden acudir instituciones educativas públicas y privadas de la entidad, a partir del sexto grado de primaria.

Las escuelas o instituciones educativas que deseen asistir a Sinfonízate deberán llenar, con anticipación, el formulario que aparece en el sitio sinfonicadeyucatan.com.mx.

También, pueden comunicarse al teléfono (999) 923 13 34, extensión 108.

"El objetivo es acercarnos a este mundo maravilloso de la música, sobre todo de la música académica; es muy importante para nuestro crecimiento personal, nos da muchos valores”, apuntó la titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta), Loreto Villanueva Trujillo,

Lena Nikol Castillo, alumna de la Casa de la Cultura de Pisté, vivió por primera vez la experiencia de escuchar en vivo un ensayo general de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, con obras de Claude Debussy, Jacques Ibert y Robert Schumann.

Dijo que sólo conocía el violín, pero a través de las explicaciones que recibió, pudo saber sobre los demás integrantes de la OSY, cuántas secciones tiene, los momentos ideales para aplaudir tras la interpretación de las composiciones y el decálogo de comportamiento.

“Cómo movían sus dedos en el instrumento, estuvo muy bonito; me gustó cómo ellos lo tocaban y, poco a poco, hacían el ruido; me gustó cuando le bajaban a la música, cuando le subían y cuando el maestro igual, les ponía y les decía si arriba o abajo. Estoy muy contenta de venir a la Sinfónica y me ha gustado mucho venir”, expresó.

