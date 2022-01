A pesar de que se tiene un incremento de contagios de Covid-19, la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), Delegación Yucatán, informó que los pedidos tanto nacionales como extranjeros se mantienen.

Su presidente, Jorge Moreno González, afirmó que el panorama es positivo, porque de esta manera no se ve una afectación importante en materia económica a pesar de que se continúa con la pandemia, en comparación con los dos años anteriores.

“En noviembre y diciembre del año pasado el panorama económico del 2022 pintaba muy bonito, con mucho positivismo, energía con entusiasmo en casi todos los sectores, pero se da el incremento a la inflación y la presencia de la nueva cepa de Ómicron ocasionó que de nueva cuenta los ánimos decaigan; sin embargo, los pedidos vemos que están constantes y en aumento”, explicó.

El también empresario precisó que los pedidos siguen llegando, porque es una “realidad” que se da la contratación del personal debido al elevado número de operaciones que se están realizando, principalmente con Estados Unidos.

Esto ha generado que los empleos se sigan recuperando “de a poco, pero en aumento”, que en comparación con los dos años anteriores pintan un mejor escenario para los próximos meses, cuando esperaban mejor estabilidad.

Dijo que los empresarios han implementado estrategias comerciales que les han permitido empezar bien el año; sin embargo, con la “sorpresa” que dio esta nueva variante, en donde los casos se están disparando el panorama se vuelve incierto.

“La realidad del Ómicron todavía no nos ha pegado; quizás en un mes será cuando se empiecen a ver las consecuencias reales de los contagios masivos, incluso, estamos previendo panoramas dentro de las maquiladoras, en donde se tenga que cerrar por dicha razón, hasta el momento no esto aún no se ve”, indicó el directivo.

