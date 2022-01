Pruebas Covid para empleados, "golpea" economía de las maquiladoras

MÉRIDA, Yucatán.- En estos momentos, las maquiladoras sufren un fuerte golpe económico porque son quienes absorben el costo de las pruebas para la detección de Covid-19.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), Delegación Yucatán, Jorge Moreno González, informó que la situación no es tan grave como se vivió hace dos años, sin embargo, el alto número de contagios entre los trabajadores repercute en lo económico, ya que dentro de los centros de trabajo se solicita la prueba conocida como PCR y no la “rápida” para tener mayor certeza de los contagios.

Asegura que hasta el momento no se ha tenido una baja en la producción o cierre de maquiladoras o talleres por contagios masivos, sin embargo, el gremio está a la expectativa porque aún no se sabe cómo se seguirá desarrollando esta cepa entre la población.

Dijo que empresas o maquiladoras están recurriendo primero a realizar las pruebas rápidas, pero si salen negativas y la persona presenta los síntomas se recurre a la PCR para estar certeros y así evitar más contagios.

“La ventaja que vemos en estos momentos es que la enfermedad se presenta solamente 10 días, esto porque hacemos pruebas previas para que se reincorporen a trabajar y vemos que salen negativos. Si es cierto que se propaga más rápido, pero en el 90% se presenta como una gripa”, indicó.

Dijo que la afectación que han tenido en estos momentos es 50% menos respecto a los primeros días de contagios en 2020 y 2021.

Debido al incremento de los contagios reforzarán las medidas de higiene y en algunos casos las redoblarán, aunqueesto, afirmó, nunca se dejó de hacer a pesar de que se pasó a semáforo verde, “porque eso no significó que la pandemia acabó, si no que la el panorama de contagios mejoró”.

“Nosotros no bajamos los brazos en los centros de trabajo, estamos casi seguros que los contagios no se dan en esos lugares, si no porque las personas van a reuniones familiares o sitios concurridos, ya que se cumplen con todos los protocolos sanitarios impuestos por las autoridades sanitarias”, explicó.

También debido a esta elevación de contagios enfrentan el problema de ausentismo laboral porque muchas veces algunos trabajadores “piensan que el mandar a alguien a su casa es por vacaciones y no es así, si no porque se presenta una enfermedad la cual si no se cuida puede causar la muerte”.

