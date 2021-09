MÉRIDA, Yuc.- Esta semana se está realizando el operativo de vacunación de primera dosis contra el Covid a jóvenes de Mérida de 18 a 29 años, sector que suele ser el más expuesto al consumo de bebidas alcohólicas en antros, fiestas, etcétera.

Muchas y muchos que han quedado después de vacunarse con los amigos para tomar unas cervezas se preguntan: ¿si me vacuno hoy contra el coronavirus puedo beber después?

La Sociedad Española de Inmunología difundió por redes un documento en el que explica que el consumo de alcoholes destilados y de drogas tiene un efecto inmunosupresor con mecanismos muy similares a los que producen el estrés y la depresión.

Consumo crónico de alcohol

Las personas que tienen un consumo de alcohol de forma crónica tienen ya una afectación de su respuesta inmune.

Por tanto, esta inmunosupresión que produce el alcohol, que hace que tengan más riesgo de neumonía o de tuberculosis y de otras enfermedades bacterianas, víricas y fúngicas, puede interferir en la respuesta a la vacuna anti Covid y no producir una respuesta correcta.

Esa respuesta afectada se produce sobre los linfocitos T y B en sangre periférica, una de las principales herramientas de lucha contra las infecciones. Para poder producir una respuesta correcta y coherente necesitamos que en sangre periférica los linfocitos T y B estén en rangos normales.

Sistema inmune no está afectado en personas que no beben

Sergiu Padure, profesor de Inmunología en la Universidad CEU San Pablo, de Madrid, explicó que el alcohol en cantidades pequeñas y en personas que no beben de forma excesiva o crónica no debería interferir en la creación de anticuerpos, es decir, en la respuesta inmune que se produce frente al SARS-CoV-2.

Esto se debe a que “el alcohol se metaboliza a través del hígado y la respuesta inmunológica de la vacuna suele ocurrir en los órganos linfoides periféricos. Se trata de una cuestión de metabolismo”.

En ello coincide Lorenzo Armenteros, portavoz Covid-19 de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, quien explica que la vacuna se administra de forma intramuscular, de forma que pasa directamente al torrente sanguíneo para estimular el sistema inmunitario, mientras que el alcohol se absorbe en el estómago y se elimina por el hígado.

“La vacuna se introduce en el torrente sanguíneo para estimular determinadas células y que éstas provoquen inmunidad. El alcohol tiene el mismo recorrido que un alimento. Por tanto, no habría elementos comunes que puedan afectar a la inmunidad”. Son mecanismos de acción completamente diferentes.

“En el momento de la inoculación de la vacuna se inicia el proceso de inmunidad natural. La toma moderada de alcohol no tiene capacidad para reducir la respuesta inmunitaria”, añade Armenteros.

Contraindicado o no, mejor no beber

No obstante, aunque parezca que no hay contraindicación o que no interfiera, lo mejor que podemos hacer es no tomarnos una cerveza o un vino ni antes ni después de la vacunación.

“El alcohol no deja de ser una sustancia tóxica y lo mejor es evitarlo desde el punto de vista de la salud”, añade Armenteros.

Padure alarga esta recomendación a las 24-48 horas. “La vacuna estimula una respuesta inmunológica. De hecho, muchos pacientes tienen reacciones adversas, que pueden ir desde las molestias locales en el lugar de la inyección a malestar, fiebre, febrícula… Tiene mucho más sentido no fomentar el consumo de alcohol para no potenciar esas reacciones”.

Armenteros recuerda que la vacuna no interfiere con la vida normal y de hecho está recomendada en pacientes con cáncer o con otras enfermedades.

Con información de Cuídate Plus

