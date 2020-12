Reconocen calidad académica de la licenciatura en Médico Cirujano impartida por la Mayab

MÉRIDA, Yucatán.- Por cuarta ocasión consecutiva, el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica A. C, otorgó a la licenciatura en Médico Cirujano que se imparte en la Universidad Anáhuac Mayab, un reconocimiento a la calidad académica; esto permitirá a los alumnos realizar especialidades en Estados Unidos o Canadá.

Por el modelo académico de formación integral y humanista, así como la planta de maestros integrada por reconocidos profesionales de la salud en el ámbito nacional e internacional, pero también por los programas de indagación y profesores investigadores, además de sus instalaciones de vanguardia distribuidas en dos edificios, es considerada como una de las mejores del sureste y el país.

La Escuela de Medicina “José Trinidad Molina Castellanos” está equipada por laboratorios con instrumentos de vanguardia, así como de un moderno Centro de Simulación, lo que eleva su calidad educativa.

El Comaem, está avalado por el Consejo para la Acreditación de Educación Superior (Copaes), Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (Riaces), y la World Federation of Medical Education y The National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (Ncfmea) lo que lo hace un organismo de carácter mundial.

Las alianzas con instituciones nacionales y extranjeras permiten a la Escuela de Medicina de la Anáhuac Mayab impulsar proyectos académicos y de investigación en áreas como neurociencias, metabolismo óseo, nutrición, entre otros.

En 2019, la Escuela participó en el Concurso Internacional de Conocimientos Médicos de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Medicina (Alafem) y un año antes obtuvo el segundo lugar en el IV Concurso Internacional de Conocimientos Médicos (CICoM), organizado por la UNAM.

Es pionera en cursos para especialistas en angiología con Dúplex Vascular y Procedimientos Endovasculares.

